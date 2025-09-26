26 Eylül 2025, Cuma

Abdulkadir Selvi SDG konusu Terörsüz Türkiye sürecini zehirleme tehdidinde bulunuyor

Abdulkadir Selvi "SDG konusu Terörsüz Türkiye sürecini zehirleme tehdidinde bulunuyor"

Giriş: 26.09.2025 00:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından iki lider ABD-Türkiye başta olmak üzere bölgesel ve küresel birçok konuyu masaya yatırdı. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programına katılan gazeteci Abdulkadir Selvi, zirvede ele alınan konuları değerlendirdi. Selvi, Başkan Erdoğan ve Trump'ın Suriye'deki SDG terör örgütünün 8 Mart'ta imzalanan mutabakatı değerlendirirken toplantıdaki konunun doğrudan Türkiye'yi ilgilendirdiğini ve Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı. Selvi; 8 Aralık'tan sonra Suriye tarihinde ilk kez Türkiye'ye yakın bir yönetim kuruldu ve Suriye'yi birleşik ve bütünleşik olarak 13 yıllık iç savaşın ardından Suriye'nin küllerinden ayakları üzerine doğrulması için en büyük çabayı gösteren ülke Türkiye'dir. Aynı zamanda Suriye'yi uluslararası sistemle de entegre etmeye çalışıyor. 57 yıl sonra BM kürsüsünde konuşan bir Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara vardı. Bizim Suriye'deki birçok başlıktan bu görüşmedeki önemli bir nokta SDG/PKK ve YPG konusudur. Tom Barrack'ın orada bir açıklaması var: "Suriye'nin YPG'den kurtulması lazım diyor." Çünkü SDG/YPG konusu Suriye ile sınırlı kalmıyor. Türkiye'deki terörsüz Türkiye sürecini zehirleme tehdidinde bulunuyor. O nedenle bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Büyük bir askeri operasyona gerek kalmadan çözülmesi gerekiyor. 8 Mart'ta Ahmed Şara yönetiminin SDG ile yaptıkları bir anlaşma var. Şuana kadar hiçbir adım atmadılar ama kum saati doluyor. Çünkü Aralık sonuna kadar o anlaşmanın gereklerini yerine getirmeleri gerekiyor. 25 Eylül 2025'teki Beyaz Saray'daki görüşme önemli bir ilerlemenin sağlanacağı görüşme oldu. Burada SDG konusu çok ayrıntılı bir şekilde üzerinde durulan konular üzerinde oldu. Bundan sonra sahadaki uygulamaya bakmak lazım." ifadelerini kullandı.
