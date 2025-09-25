Gazeteci Bercan Tutar: "Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor"

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki kritik zirvesi, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı. Gazeteci Bercan Tutan, görüşmeyi değerlendirdi ve "Erdoğan’a Erdoğan’ı bu kadar öne çıkararak veya onların deyişiyle itibarını iade ederek, daha da ötesine geçerek İsrail’e de uyarı veriyor. Çünkü Trump kendisi tek başına İsrail’le ve siyonist lobiyle savaşamayacağını biliyor. Önünde bir örnek var. Siyonist lobiye karşı ve İsrail’e karşı kazanmış bir Erdoğan var, bir lider var" ifadelerini kullandı. Tutan, görüşmenin Trump açısından sadece Erdoğan’ı öne çıkarmak değil, aynı zamanda Türkiye ile Amerika arasındaki yeni bir stratejik denge oluşturmak anlamına geldiğini vurguladı: "Trump aslında Batı’nın, Amerika’nın Türkiye’ye tanımını değiştiriyor. Yeni bir tarif yapıyor Türkiye için. Türkiye daha önce onlar için neydi? İşte NATO’da yer alan, Avrupa’ya girmeye çalışan, Amerika’nın bölgedeki çıkarlarını savunan bir aktör olarak görülüyordu. Şimdi Türkiye’yi eşit aktör olarak görüyor. Onlar da faydalanacak, biz de faydalanacağız." Tutan, Trump’ın görüşmede kullandığı poz, oturma şekli ve Erdoğan için seçtiği ifadelerin, Türkiye’ye verilen önemin somut göstergesi olduğunu söyledi. "Kendi ekonomisini, teknolojisini, politikasını överken Türkiye’yi de ihmal etmiyor. Kendini överken Erdoğan’ı da övüyor. Yani eşit olarak görüyor. Bu görüşme biraz da onun manifestosu. Bundan sonra Türkiye ile eşit aktör olarak beraber kazanacağız, beraber yol alacağız" dedi. Analize göre, görüşmenin en kritik mesajı, artık Türkiye’nin Batı ve Amerika nezdinde eşit bir aktör olarak kabul görmesi ve Trump’ın bu anlayışla yeni bir stratejik işbirliğine kapı aralaması oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN