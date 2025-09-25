25 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazeteci Bercan Tutar: "Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor"
Gazeteci Bercan Tutar: Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor

Gazeteci Bercan Tutar: "Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2025 22:04
ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Beyaz Saray’daki kritik zirvesi, Türkiye-Amerika ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattı. Gazeteci Bercan Tutan, görüşmeyi değerlendirdi ve "Erdoğan’a Erdoğan’ı bu kadar öne çıkararak veya onların deyişiyle itibarını iade ederek, daha da ötesine geçerek İsrail’e de uyarı veriyor. Çünkü Trump kendisi tek başına İsrail’le ve siyonist lobiyle savaşamayacağını biliyor. Önünde bir örnek var. Siyonist lobiye karşı ve İsrail’e karşı kazanmış bir Erdoğan var, bir lider var" ifadelerini kullandı. Tutan, görüşmenin Trump açısından sadece Erdoğan’ı öne çıkarmak değil, aynı zamanda Türkiye ile Amerika arasındaki yeni bir stratejik denge oluşturmak anlamına geldiğini vurguladı: "Trump aslında Batı’nın, Amerika’nın Türkiye’ye tanımını değiştiriyor. Yeni bir tarif yapıyor Türkiye için. Türkiye daha önce onlar için neydi? İşte NATO’da yer alan, Avrupa’ya girmeye çalışan, Amerika’nın bölgedeki çıkarlarını savunan bir aktör olarak görülüyordu. Şimdi Türkiye’yi eşit aktör olarak görüyor. Onlar da faydalanacak, biz de faydalanacağız." Tutan, Trump’ın görüşmede kullandığı poz, oturma şekli ve Erdoğan için seçtiği ifadelerin, Türkiye’ye verilen önemin somut göstergesi olduğunu söyledi. "Kendi ekonomisini, teknolojisini, politikasını överken Türkiye’yi de ihmal etmiyor. Kendini överken Erdoğan’ı da övüyor. Yani eşit olarak görüyor. Bu görüşme biraz da onun manifestosu. Bundan sonra Türkiye ile eşit aktör olarak beraber kazanacağız, beraber yol alacağız" dedi. Analize göre, görüşmenin en kritik mesajı, artık Türkiye’nin Batı ve Amerika nezdinde eşit bir aktör olarak kabul görmesi ve Trump’ın bu anlayışla yeni bir stratejik işbirliğine kapı aralaması oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazeteci Bercan Tutar: Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor
Gazeteci Bercan Tutar: Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor
Gazeteci Bercan Tutar: "Trump, Erdoğan’ı kahraman olarak görüyor"
Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası
"Görüşme Türkiye-Amerika ilişkilerinde stratejik dönüm noktası”
Trump’tan ilk açıklama: Harika bir görüşmeydi!
Trump'tan ilk açıklama: Harika bir görüşmeydi!
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış
Bakan Işıkhan’dan muhalefete sert çıkış
Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak
“Türkiye’nin gençleri tarihin yönünü belirleyen olayların içinde olacak”
Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması
Eski Bakan Karaismailoğlu’ndan İstanbul çıkarması
Gazze’de suyun bedeli insan hayatı ile ödeniyor
Gazze'de suyun bedeli insan hayatı ile ödeniyor
CHP’li başkandan CHP’li vekile yalanlama!
CHP’li başkandan CHP'li vekile yalanlama!
A Haber Beyaz Saray’da
A Haber Beyaz Saray'da
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi!
Beyaz Saray’da Erdoğan-Trump zirvesi!
A Haber’de değerlendirdi: Hayati zirve
A Haber’de değerlendirdi: Hayati zirve
Sumud Filosu’ndan canlı
Sumud Filosu'ndan canlı
Daha Fazla Video Göster