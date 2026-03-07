CANLI| 3. Dünya Savaşı’nın ayak sesleri! Sokağa inen Tahranlılardan "intikam" yemini | A Haber ekipleri ateş hattında
28 Şubat’ta patlak veren krizle Orta Doğu’da gerilim yeniden yükseldi. ABD-İsrail hattının planları, vekil güçler üzerinden yürütülen stratejiler ve hava sahasında yaşanan hareketlilik bölgeyi barut fıçısına çevirdi. Tahran’dan Tel Aviv’e uzanan güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de analiz ediliyor. Bölgede gerilim tırmanıyor. İran'dan İsrail'e misillemeler peş peşe geldi. Tahran'da halk ABD-İsrail protesto ederken intikam yeminleri etti. Tel Aviv ve Tahran'dan son gelişmeleri takip eden A Haber ekipleri savaşı yerinden takip ediyor.
Orta Doğu'da 28 Şubat'tan bu yana gerilim dinmiyor. ABD-İsrail hattında yaşanan gelişmeler bölgeyi yeniden bir çatışma sarmalına sürükledi. Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu ve sahadaki gelişmeleri aktarırken, Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den İsrail'in operasyon planlarına dair detayları paylaşıyor. Bölgedeki kritik gelişmeler, sahadan en sıcak görüntüler ve büyük güç mücadelesinin perde arkası A Haber'de.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
TAHRAN'DA MAHŞERİ KALABALIK: ZEHİRLİ HAVAYA RAĞMEN 'İNTİKAM' YEMİNİ!
İran'ın başkenti Tahran'da tansiyon her geçen dakika yükseliyor. Dün gece petrol tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından şehirde hava adeta zehir solurken, binlerce İranlı 'İnkılap Meydanı'nda bir araya geldi. Hem yasın hem de öfkenin hâkim olduğu meydanda, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar eşliğinde "yola devam" mesajı verildi. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ bölgeden son durumu aktardı.
HAVADA ZEHİR SOLUNUYOR: ASİT YAĞMURU VE MASKE UYARISI
Petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından Tahran’da hava kirliliği korkutucu boyutlara ulaştı. Şehrin üzerinde asılı kalan kirli tabaka nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri, vatandaşlara sokağa çıkmamaları yönünde acil çağrıda bulundu.
Sabah saatlerinde etkili olan asit yağmuruna dikkat çeken yetkililer, sokağa çıkmak zorunda kalanların ise mutlaka maske takması gerektiğini vurguladı. Ancak hayati tehlike arz eden bu hava durumuna rağmen İran halkı, ülkenin en işlek noktalarından biri olan İnkılap Meydanı’nı boş bırakmadı.
İNKILAP MEYDANI'NDA DEV KARE: "YOLUN DEVAM EDECEK"
Meydanda toplanan devasa kalabalık, ellerinde İran bayraklarıyla ülke yönetimine ve silahlı kuvvetlere desteklerini haykırdı. Meydanın tam ortasına asılan Ayetullah Ali Hamaney’in dev posteri ise dikkatlerden kaçmadı. Posterde yer alan "İran'ın sevgili efendisi, senin yolun devam edecektir" ifadesi, direnişin kararlılıkla süreceği mesajını tüm dünyaya ilan etti.
"GÖZYAŞINI BİR KENARA BIRAKTIK, İNTİKAM ALACAĞIZ"
Meydandaki atmosferi ve halkın duygularını aktaran bir din görevlisi, "Liderimizin şehadeti nedeniyle yastayız ancak biz Hazreti Hüseyin gibi yas tutanlardanız; gözyaşımızı bir kenara bıraktık, artık onun yolunda devam edecek ve intikam alacağız" ifadelerini kullandı. Liderlerine olan bağlılıklarını dile getiren bir diğer vatandaş ise, "Liderimizi şehit ettiler ancak onun kanı bu milletin damarlarında dolaşıyor; liderimiz ailesini ve torunlarını bu yolda feda ettiği gibi biz de kendimizi feda etmeye hazırız" sözleriyle kararlılığını dile getirdi.
SALDIRILARIN GÖLGESİNDE DİRENİŞ SLOGANLARI
Henüz birkaç gün önce meydanın çok yakınındaki bir polis merkezine saldırı düzenlenmiş olmasına rağmen, Tahran sokaklarındaki kalabalık geri adım atmıyor. Hoparlörlerden yükselen "Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika" sloganları eşliğinde tepkilerini dile getiren İranlılar, devletlerine ve ordularına olan güvenlerini tazeliyor. Başkentteki bu gerilimli ama bir o kadar da kararlı bekleyiş, bölgedeki dengelerin ne denli hassas olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
ABD'NİN PASİFİK KORKUSU VE ÇİN'İN JİLİN-1 SİSTEMİ
Orta Doğu’daki çatışmalar küresel dengeleri sarsarken, Washington merkezli dezenformasyon ağları Çin’in uzay teknolojilerini hedef tahtasına oturttu. Pekin yönetimi, 300’den fazla Jilin-1 uydusu üzerinden ABD mühimmat sevkiyatlarını anlık takip ettiği yönündeki iddiaları "hegemonik korkuların yansıması" olarak nitelendirirken; ABD ordusunun aynı anda iki farklı cephede savaşma kapasitesinin kalmadığına yönelik analizler bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.
CASUSLUK İDDİALARINA PEKİN’DEN SİVİL YANIT
Washington ve Batı merkezli düşünce kuruluşları, Çin'in yörüngedeki Jilin-1 uydu ağını Orta Doğu’da bir istihbarat laboratuvarı olarak kullandığını öne sürüyor. A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "İddialara göre Çin'in yörüngedeki 300'den fazla Jilin-1 uydusunu kullanarak Amerika'nın füze rotalarını ve mühimmat ikmallerini saniye saniye izlediği ve bölgeyi bir istihbarat laboratuvarına çevirdikleri öne sürülüyor." sözleriyle iddiaları gündeme taşıdı.
Ancak Pekin cephesi, bu teknolojik ağın askeri değil sivil amaçlı olduğunun altını çiziyor. Zeyrek konuya ilişkin olarak, "Pekin merkezli medya organlarında bu uydu takımının aslında askeri bir casusluk ağı değil; tarım, çevre izleme, afet yönetimi ve şehir planlaması gibi dünyanın en büyük sivil şehir planlaması için kullanılan bir uydu takımı olduğunu okuyoruz." ifadelerini kullandı.
İRAN'A VERİ AKIŞI VE DEZENFORMASYON TARTIŞMASI
Batı medyasında yer alan bir diğer kritik iddia ise Çin'in elde ettiği anlık istihbaratı Tahran yönetimiyle paylaştığı yönünde. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Zeyrek, "Çin'in elde ettiği anlık uydu görüntülerini İran ile paylaştığı ve operasyonel verileri doğrudan Tahran yönetimiyle paylaşarak bu süreçte Amerikan hedeflerini gösterdiği öne sürülüyor. Ancak bu süreçte baktığımızda bu da bir dezenformasyon olarak değerlendiriliyor Pekin tarafında." bilgisini paylaştı.
Çinli uzmanlar, Pekin’in kriz anlarında gizli iş birliği yerine açık diplomasiyi tercih ettiğini vurgularken, Zeyrek, "Çin bir ülkeye destek verecekse bunu gizlemek yerine açıktan yapacağı da her fırsatta vurgulanıyor." sözlerini ekledi.
ABD'NİN "ÇİFT CEPHE" ÇIKMAZI VE PASİFİK'TEKİ GÜÇ KAYBI
Orta Doğu’daki savaşın Amerika’nın askeri lojistik ve stratejik zayıflıklarını ifşa ettiği savunuluyor. Özellikle ABD'nin Pasifik’teki gücünü kaydırarak Orta Doğu’ya odaklanması, askeri uzmanlar tarafından bir zafiyet göstergesi olarak yorumlanıyor.
A Haber Muhabiri Mehmet Zeyrek, "Amerika iki noktada aynı anda savaş yürütebilecek bir kapasitesinin olmadığı açıkça ortaya çıktı. Çünkü Orta Doğu'daki savaş gemisini Pasifik'ten çekmişti Amerika. Bu da yetmezmiş gibi Güney Kore'den Patriotlarını istemişti ve Pasifik'te gücünü yarı yarıya azalttığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu durumun bölgedeki diğer aktörleri de harekete geçirdiğini belirten Zeyrek, "Nitekim Kuzey Kore bile bu süreci göz önünde bulundurarak nükleer gücün daha da artırılması talimatını verdi, ordusuna tam kapasite savaşa hazırlanın talimatını verdi." ifadeleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
"SOĞUK SAVAŞ ZİHNİYETİ" VE BAĞIMSIZ İNOVASYON
Çin ordusu, modernizasyon çalışmalarının başka ülkelerin savaş taktiklerini kopyalamak üzerine değil, kendi Ar-Ge kapasitesiyle yürütüldüğünü savunuyor. Batı'nın suçlamalarını eleştiren Zeyrek, "Pekin yönetimi, bu tür iddiaların tipik bir Soğuk Savaş zihniyetinin ürünü olduğunu değerlendiriyor. Asıl sorgulanması gereken şeyin Çin'in teknolojik gelişimi değil, Amerika'nın Asya'daki müttefiklerini tehlikeye atarak Orta Doğu'daki savaş makinesini sürekli olarak nasıl beslediği olarak karşımıza çıkıyor." diyerek Çin tarafının bakış açısını özetledi.
Zeyrek, Çin'in tüm dünyayı yakından takip ettiğini ancak bunun doğrudan bir istihbarat paylaşımı anlamına gelmediğini, "Çin'in İran ile doğrudan bir istihbarat paylaşımının söz konusu olmadığı da her fırsatta stratejistler ve uzmanlar tarafından dile getiriliyor." sözleriyle aktardı.
A HABER İRAN FÜZESİNİN DÜŞTÜĞÜ NOKTADA
A Haber Muhabiri Emine Kavasoğlu ve Kameramanı Niyazi Kurt, İran'in füze saldırısı düzenlediği Tel Aviv'den özel görüntüleri ekranlara getirdi.
Kavasoğlu, füze saldırısında, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu 7 siyonistin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Ayrıca İsrail işgal güçlerinin, İran füzelerinin düştüğü yere sansür uyguladığını ve yıkımların olduğu yerlere gazetecilerin ve fotoğrafçılarn alınmadığını belirtti. Kavasoğlu, görüntü almaya çalışan gazetecilerin ise müdahaleye tabii tutulduğunu aktardı. Ağır hasar alınan bölgelerin e az 2 günün ardından basın mensuplarına açıldığını belirtti.
Sosyal medyadan ya da bir takım kanallardan paylaşılan görüntülerin dahi İsrail'i tedirgin ettiğini ifade eden Kavasoğlu, İsrail işgal güçlerinin, basın mensuplarını engellemek için her türlü önlemi aldığını söyledi.