Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya lideri Vladimir Putin'i "arkadaşım" olarak nitelendirmesine tepki göstererek, "O (Putin) bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e 'arkadaşım' denmesi gibi bir şey" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de BBC'ye röportaj verdi. Zelenskiy, röportajda ABD'ye duyduğu derin hayal kırıklığını dile getirerek Ukrayna için kritik öneme sahip füze savunma sistemlerinin teslimatındaki gecikmelerin Ukraynalıların hayatını kaybetmelerine yol açtığını belirtti ve ABD'nin barış görüşmelerinde Rusya'ya yeterince baskı yapmadığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ADOLF HİTLER'LE ARKADAŞ OLMAK GİBİ BİR ŞEY"



Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "arkadaşım" demesini sert sözlerle eleştirdi. Zelenskiy, "Elbette bu ABD Başkanı'nın kararına bağlı, ama bu garip" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "O bir saldırgan ve bir katil. Arkadaş olamaz. Bu, II. Dünya Savaşı sırasında Hitler'e 'arkadaşım' denmesi gibi bir şey" olduğunu ifade etti.



"AVRUPALILARIN MASADA OLUP OLMAYACAĞI HENÜZ NET DEĞİL"



Bu ayın başlarında Abu Dabi'de ABD-Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen son barış görüşmelerinde belirgin bir ilerleme kaydedilememesin yönelik Zelenskiy, "Ne kadar çok şey öğrenirsek o kadar çok sorun ortaya çıkıyor" dedi. Zelenskiy, görüşmelerin Aralık ayında yeniden başlamasının beklendiğini söyledi. Zelenskiy ayrıca görüşmelerde Avrupalı müzakerecilerin masada olup olmayacağının henüz net olmadığını belirtti.



"SALDIRGANA KARŞI TARAFSIZ OLMAK DOĞRU DEĞİL"



Rusya'nın saldırılarında ölen sivillerin sayısının savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeside olmasına ilişkin Zelenskiy, "Rusya'yı zorlayabilecek gerçek anlamda yardımcı müttefikler" çağrısında bulundu ve ABD'yi "güç ve saygınlığa" sahip güçlü bir ülke olarak ününe yakışır şekilde davranmaya çağırdı. Zelenskiy, "Saldırgana karşı son derece tarafsız olmaya çalıştığınızda bu, hem mağdurları hem de saldırganı desteklediğiniz anlamına gelir. Bu doğru değil" dedi.



"BALİSTİK FÜZELERİ DURDURACAK FÜZE ÖNLEME SİSTEMLERİNDE ÇOK, ÇOK BÜYÜK BİR AÇIK VAR"



Zelenskiy ordunun artık Rusya'nın en hızlı insansız hava araçlarının yaklaşık yüzde 70'ini imha edebildiğini ve bu istatistiğin iyileşmekte olduğunu söyledi. Zelenskiy ancak balistik füzeleri durduracak füze önleme sistemlerinde "çok, çok büyük" bir açık olduğunu ve ABD'lilerin Patriot sistemlerinin teslimatını geciktirdiğini söyledi.



Zelenskiy, "Orta Doğu'ya odaklanmaları ve onlara daha fazla yardım etmeleri üzücü. Çok üzücü. Bu konuda çok büyük soru işaretlerimiz var. Bu füzelerin eksikliği, insanların hayatı demektir" şeklinde konuştu.



"STARLİNK VE STARSHİELD HALA KISITLANIYOR"



ABD yapımı uydu iletişim sistemi Starlink'in ve askeri versiyonu Starshield'ın Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde hala kısıtlandığını belirten Zelenskiy, bu kararın kimin verdiğine ilişkin, "Teknik olarak SpaceX, politik olarak bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Tıpkı masa tenisi gibi. Bir tarafa soruyoruz, onlar diğer taraf diyor" ifadelerini kullandı.



"KOORDİNASYON SAĞLAMADAN SALDIRMIYORUZ"



Zelensky ayrıca Libya'nın doğusunda demirli bir Rus savaş gemisinin batırılmasının, "kesinlikle haklı bir hamle" olduğunu ifade etti. Bu tür saldırıların "çok tehlikeli" olduğunu kabul eden Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin ortaklarıyla koordinasyon sağlamadan "asla saldırmadığını" ifade etti.