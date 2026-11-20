Trump ve Putin arasında toprak pazarlığı: ABD'nin Ukrayna için gündeme getirdiği formül ortaya çıktı!

Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarda dikkat çeken bir formül masaya geldi. WSJ, ABD'nin Donbas'ın Rusya'ya bırakılması karşılığında Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini gündeme getirdiğini öne sürdü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve özel temsilcisi Jared Kushner, son aylarda kapalı kapılar ardında yürütülen Ukrayna barış görüşmelerinde "Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi karşılığında NATO üyeliği" fikrini gündeme getirdi.

Trump'ın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'nın NATO üyeliğini reddettiğine işaret eden kaynaklar, buna rağmen Kushner ve Trump'ın Barış Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu konuyu son toplantılarda sık sık dile getirdiğini aktardı.

2 SENARYO GÜNDEMDE



Kaynaklar, bu konunun son olarak geçen hafta Dublin'de Kushner ve Witkoff'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede konuşulduğunu kaydetti.

ABD'nin son dönemdeki toplantılarda 2 senaryoyu gündeme getirdiğine işaret eden kaynaklar, bunlardan ilkinin NATO üyeliği karşılığında Ukrayna'nın Donbas bölgesinin kontrolünü Ruslara vermesi olduğunu belirtti.