Trump Şi konuşurken uyukladı, Putin'e protokol farkı! APEC Zirvesi'nin kamera arkası!
Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, diplomatik temasların yanı sıra liderlerin kameralara yansıyan dikkat çekici görüntüleriyle gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşması sırasında gözlerini kapatarak uyukladığı izlenimi veren görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılanma töreni ve liderlerin toplu fotoğraf çekimindeki konumu da zirvenin en çok konuşulan anları arasına girdi.
APEC Zirvesi bu yıl yalnızca ekonomik iş birliği gündemiyle değil, dünya siyasetinin en güçlü üç aktörünü aynı masada buluşturacak tarihi bir görüşmeyle de öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen zirve kapsamında ilk kez üçlü bir liderler görüşmesi gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Zirvenin liderler oturumunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şi'nin konuşması sırasında kameralara yansıyan görüntülerde Trump'ın başını öne eğdiği ve gözlerini kapattığı görüldü.
Trump'ın uyuyakaldığı yönünde yorumlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar ABD Başkanı'nın zirvedeki görüntülerini eleştirirken, California Valisi Gavin Newsom'un basın ofisi de görüntüyü paylaşarak "Dünya ona gülüyor" yorumunda bulundu.
Şİ'DEN TRUMP'A ÖZEL KARŞILAMA, PUTİN'E FARKLI PROTOKOL
Zirvede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise liderlerin Çin'e gelişlerinde uygulanan karşılama protokolü oldu. Şi Cinping, ABD Başkanı Trump'ı Shenzhen Havalimanı'nda bizzat karşılayarak kırmızı halıda kendisiyle tokalaştı ve sarıldı.
Bir önceki gece Çin'e gelen Putin'i ise Şi değil, Çin Komünist Partisi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi Cai Qi karşıladı. İki lider arasındaki karşılama farkı, uluslararası basında da geniş yer buldu.