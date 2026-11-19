Zirvede Putin'in liderlerle toplu fotoğraf çekimi sırasında bulunduğu konum da sosyal medyanın gündemine taşındı. Özellikle Trump ve Şi'nin yan yana durduğu karelerde Putin'in Şi'nin eşi Peng Liyuan'ın yanında yer alması dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarında, Putin'in başlangıçta Trump ve Şi'ye yakın durmaya çalıştığı, ancak Şi'nin işaretiyle başka bir noktaya geçtiği öne sürüldü. Görüntüler üzerinden Putin'in yüz ifadesinin değiştiği ve rahatsız olduğu yorumları yapıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu anı, Çin'in Rusya'ya yönelik diplomatik tutumunun bir göstergesi olarak değerlendirdi. Rusya'nın Çin'e ekonomik ve siyasi bağımlılığının arttığı yönündeki yorumlar da tartışmaya eklendi.

Ancak Putin'in kasıtlı olarak küçük düşürülmek istendiğine ilişkin iddiaları doğrulayan kesin bir kanıt bulunmuyor.

PUTİN'İN 12 YIL ÖNCEKİ HAREKETİ YENİDEN GÜNDEMDE

Sosyal medyada tartışılan bir diğer konu ise Putin'in 2014 yılında yine bir APEC Zirvesi'nde yaşadığı olay oldu.

Pekin'de düzenlenen zirvede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile sohbet ederken Putin, Şi'nin eşi Peng Liyuan'ın üşüdüğünü fark ederek omuzlarına şal bıraktı.

Peng Liyuan, Putin'e teşekkür ederek gülümsedi ancak kısa süre sonra şalı çıkarıp kendi görevlisinin getirdiği paltoyu giydi. Görüntüler Çin'de hızla yayıldı, sosyal medyada esprilere konu oldu. Çinli yetkililer ise görüntülerin internetten kaldırılması için sansürü devreye soktu.

Aradan 12 yıl geçtikten sonra aynı isimlerin yeniden APEC Zirvesi'nde bir araya gelmesi, eski görüntülerin de tekrar gündeme taşınmasına neden oldu.