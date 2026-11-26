ABD Başkanı Donald Trump, Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını açıkladı. Rusya ile Ukrayna arasında hızlı bir anlaşmaya varılmasının güçlü bir ihtimal olduğuna inandığını belirten Trump, Putin'den Avrupa genelindeki askeri saldırganlığına son vermesini istediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, APEC Zirvesi'ne katılmak için geçtiğimiz hafta Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu.

"TAM ANLAMIYLA BİR KAN GÖLÜ YAŞANIYOR"

Trump, Shenzen kentinde düzenlenen zirvedeki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin'deki görüşmelerim sırasında, Rusya ile Ukrayna arasında hızlı bir anlaşmaya varılabileceği umuduyla, Putin'in Avrupa genelindeki tüm bölgelere yönelik askeri saldırganlığını geri çekmesini istediğimi uzun uzun konuştum. Bunun güçlü bir ihtimal olduğuna gerçekten inanıyorum. Her ay binlerce insan hayatını kaybediyor. Tam anlamıyla bir kan gölü yaşanıyor. Böyle bir anlaşma herkes için büyük bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Mar-a-Lago Malikanesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, "Rutte bir araya gelmek benim için onurdu. Görüşmemizde pek çok konuyu ele aldık ve kendisine Başkan Putin ile yaptığım görüşmeler hakkında bilgi verdim" dedi.