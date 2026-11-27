Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us internet sitesinin verilerine göre, fırtınadan en ağır etkilenen eyalet Virginia oldu. Eyalette 150 binden fazla haneye elektrik verilemedi.

EN ÇOK ETKİLENEN EYALET VİRGİNİA

ABD'de Şükran Günü'nün yaşandığı perşembe günü öğleden sonra 800 binden fazla elektrik abonesi karanlıkta kaldı. Ülkenin özellikle Doğu Yakası'nı etkisi altına alan şiddetli fırtına, hava ulaşımında da büyük aksamalara yol açtı. Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal edilirken, 2 bin 200'den fazla uçuşta gecikme yaşandı.

Maryland ve Pennsylvania ise elektrik kesintilerinin en yoğun yaşandığı diğer eyaletler arasında yer aldı.

Maryland'de altyapıda fırtınaya bağlı yaşanan aksaklıklar nedeniyle WSSC Water yetkilileri de 1,9 milyon abonesine su tüketimini sınırlandırmaları çağrısında bulundu.

HAVA ULAŞIMINDA BÜYÜK AKSAMA: 400'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, perşembe günü şu ana kadar 400'den fazla uçuş iptal edildi, 2 bin 200'den fazla uçuş ise ertelendi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başkent Washington'daki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı ile New York'taki LaGuardia Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu önemli merkezlerde geçici uçuş durdurma kararları aldı.

United, Delta, American Airlines ve JetBlue gibi büyük hava yolu şirketleri de yolcular için seyahat muafiyetleri ve kolaylıkları duyurdu.