ABD'de Şükran Günü fırtınası nedeniyle elektrik kesintileri ulaşım aksaklıkları
Şükran Günü'nde etkili olan şiddetli fırtına ABD genelinde hayatı felç etti. Doğu Yakası'nda yüz binlerce haneye elektrik verilemezken, yüzlerce uçuş iptal edildi, 2 bin 200'den fazla uçuşta gecikme yaşandı.
ABD'de Şükran Günü'nün yaşandığı perşembe günü öğleden sonra 800 binden fazla elektrik abonesi karanlıkta kaldı. Ülkenin özellikle Doğu Yakası'nı etkisi altına alan şiddetli fırtına, hava ulaşımında da büyük aksamalara yol açtı. Ülke genelinde yüzlerce uçuş iptal edilirken, 2 bin 200'den fazla uçuşta gecikme yaşandı.
EN ÇOK ETKİLENEN EYALET VİRGİNİA
Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage.us internet sitesinin verilerine göre, fırtınadan en ağır etkilenen eyalet Virginia oldu. Eyalette 150 binden fazla haneye elektrik verilemedi.
Maryland ve Pennsylvania ise elektrik kesintilerinin en yoğun yaşandığı diğer eyaletler arasında yer aldı.
Maryland'de altyapıda fırtınaya bağlı yaşanan aksaklıklar nedeniyle WSSC Water yetkilileri de 1,9 milyon abonesine su tüketimini sınırlandırmaları çağrısında bulundu.
HAVA ULAŞIMINDA BÜYÜK AKSAMA: 400'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL
Fırtına hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Uçuş takip platformu FlightAware'in verilerine göre, perşembe günü şu ana kadar 400'den fazla uçuş iptal edildi, 2 bin 200'den fazla uçuş ise ertelendi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), başkent Washington'daki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı ile New York'taki LaGuardia Havalimanı'nın da aralarında bulunduğu önemli merkezlerde geçici uçuş durdurma kararları aldı.
United, Delta, American Airlines ve JetBlue gibi büyük hava yolu şirketleri de yolcular için seyahat muafiyetleri ve kolaylıkları duyurdu.
NEW JERSEY VE NEW YORK'TA OLAĞANÜSTÜ HAL
Fırtınanın yaklaşması üzerine New Jersey Valisi Mikie Sherrill, eyalette olağanüstü hal ilan etti. Özellikle Jersey Shore bölgesinde beklenen ağır hava koşullarına karşı ek acil durum ekipleri ve kaynaklar devreye alındı.
New York kentinin yanı sıra Long Island ve Westchester County'de de olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde ciddi su baskınları ve kuvvetli rüzgar tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.
Fırtınanın doğudan esen en şiddetli rüzgarlarının kısa süre etkili olması beklense de kıyı şeridine dik açıyla ulaşacak rüzgarların okyanus ve körfez sularını hızla karaya doğru itebileceği belirtildi. Bu durumun sel ve su baskını riskini artırabileceği kaydedildi.
ABD'NİN BATI KIYISINDA DA SEL VE ULAŞIM ALARMI
Ülkenin Pasifik kıyısında da tehlikeli hava koşulları etkili oldu. Şiddetli kıyı taşkınları ve 8 feet'e (yaklaşık 2,4 metre) ulaşan kral gelgitleri nedeniyle San Diego ile Los Angeles arasındaki tren seferleri iptal edildi.
California ve Oregon eyaletlerinde ise sahiller için tehlike uyarıları yayımlandı.
FIRTINANIN ETKİSİ CUMA GÜNÜ AZALACAK
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Orta Atlantik bölgesinde hava koşullarının fırtına sisteminin New England yönüne ilerlemesiyle cuma günü kademeli olarak iyileşmesinin beklendiğini bildirdi.
Buna rağmen Doğu Yakası'nın bazı kesimlerinde saatte 40 ila 56 kilometre hıza ulaşan sert rüzgarların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
Yetkililer, hava koşullarındaki iyileşmenin ardından cumartesi günü yeniden düzenlenmesi planlanan Şükran Günü etkinlikleri öncesinde de dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.