ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin ülke genelinde devlet otoritesini tesis etme, petrol kaçakçılığını önleme ve yolsuzlukla mücadele çabalarına destek verdiklerini açıkladı.

Trump, Irak'taki tüm silahların yalnızca devletin kontrolünde toplanmasına yönelik girişimleri de desteklediklerini belirtti.

Irak'ın birleşik, müreffeh ve güçlü bir ülke haline gelmesini istediklerini ifade eden Trump, Bağdat yönetiminin kendi siyasi kararlarını bağımsız şekilde alabilmesinin önemine işaret etti.

Trump, paylaşımında, "Başbakan Ali el-Zeydi'nin Irak genelinde devlet otoritesini tesis etme, Irak petrolünün kaçakçılığını durdurma, yolsuzluğa son verme ve tüm silahları yalnızca devletin kontrolüne alma çabalarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, "Kendi siyasi kararlarını kendisi alan, birleşik, müreffeh ve güçlü bir Irak inşa etme yönündeki Başbakan el-Zeydi'nin çabalarını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.