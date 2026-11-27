Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait F-16 savaş uçağının, “kuralları ihlal eden gemilere” eşlik etmek ve hava koruması sağlamak amacıyla Hengam Adası'nın güneydoğusunda İran hava sahasına yaklaştığını öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), gelişmiş hava savunma sisteminin Basra Körfezi'ndeki Hengam Adası yakınlarında ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağına uyarı ateşi açtığını ve uçağı geri çekilmek zorunda bıraktığını iddia etti.

Devlet televizyonu IRIB'in aktardığı açıklamada DMO, söz konusu uçağın, "denizcilik kurallarını ihlal eden" olarak nitelendirdiği gemilere eşlik etmek ve hava koruması sağlamak amacıyla adanın güneydoğusunda İran hava sahasına yaklaştığını belirtti.

Açıklamada, hava savunma sisteminin müdahalesinin ardından uçağın ani bir manevra yaparak bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

DMO, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kontrolü ve yönetimine ilişkin kuralları aşmaya yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğunu belirterek, ABD askeri uçaklarının ihlallerini tekrarlaması durumunda "kararlı bir savunma karşılığı" verileceği uyarısında bulundu.

ABD'li yetkililerden DMO'nun açıklamasına ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

ORTA DOĞU'DA GERİLİM YÜKSEK SEVİYEDE

Orta Doğu'da gerilim, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlatmasından bu yana yüksek seviyede seyrediyor. Bu süreçte İran, İsrail'e ve Arap ülkelerindeki ABD askeri tesislerine yönelik saldırılar düzenledi.

Pakistan'ın arabuluculuğunda 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle çıkmaza girdi.

Diplomatik girişimlere rağmen temmuz ayından bu yana bölgede zaman zaman askeri çatışmalar yeniden yaşandı.