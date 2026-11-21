Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı kapsamında yeni işbirliği imkanları, bölgesel stratejik ortaklıklar ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatlar ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile enerji alanındaki işbirliği imkanlarını görüştüğünü duyurdu.

Bakan Bayraktar, Irak Devlet Bakanı Ağa ile enerji işbirliğini görüştü (Foto: Ahaber.com.tr) Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Irak Devlet Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa ile bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Görüşmemizde, milli enerji şirketimiz Türkiye Petrollerinin Kerkük sahalarındaki payı çerçevesinde hayata geçirilebilecek yeni işbirliği imkanlarını, bölgesel ölçekteki stratejik ortaklıklarımızı ve Kalkınma Yolu Projesi'nin sunduğu fırsatları değerlendirdik.