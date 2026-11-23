Terör örgütü PKK/KCK Irak'ın kuzeyindeki 14 barınma alanını daha boşalttı
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk alanında bulunan 14 barınma alanını 18 Kasım 2026 itibarıyla boşalttı. Metina’daki dört alanın ardından boşaltılan mağara ve sığınaklar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılamaz hale getirilecek. Sahadaki gelişmelerin silahsızlanma aşamasında kaydedilen ilerlemeyi gösterdiği belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" vizyonu doğrultusunda yürütülen süreçte, çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Bölgenin güvenliği, istikrarı ve geleceği için çalışmaların büyük bir özveri, kararlılık ve azimle sürdürüldüğü belirtildi.
METİNA'NIN ARDINDAN HAKURK'TA 14 ALAN BOŞALTILDI
Terör örgütü PKK/KCK, 8 Ekim 2026'da Irak'ın kuzeyindeki Metina alanının Baze bölgesinde bulunan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı dört barınma alanını boşaltmıştı.
Bu alanlara ilave olarak Hakurk'taki 14 barınma alanı da 18 Kasım 2026 itibarıyla boşaltıldı.
Boşaltılan alanlar şöyle sıralandı:
Ciğer Tepe
Şerif
Alişer
Kendekola
PAJK
Baran Cephanelik
Hınere/Hastane
Terzihane
Mazlum Doğan
Pratik Yönetim
Cephanelik
Yusuf-Asayiş
Hemin
Cesur