Irak'ta federal hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol sahaları, sınır kapıları ve güvenlik yetkileri üzerinden yaşanan anlaşmazlık yeni bir boyuta taşındı. Başbakan Ali el-Zeydi'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır kapıları ve bazı petrol sahalarının federal yönetimin kontrolüne alınması yönündeki talimatı, Erbil ile Bağdat arasındaki tansiyonu yükseltti.

Petrol kaçakçılığına yönelik soruşturmaların ardından alınan kararlar, yalnızca ekonomik kaynakların yönetimini değil, bölgedeki güvenlik yapılanmasını da doğrudan ilgilendiriyor.

Irak hükümeti, petrol kaçakçılığında kullanıldığı öne sürülen kayıt dışı güzergâhların kapatılması ve devletin petrol sektörü üzerindeki denetiminin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Kürt yönetimi ise Bağdat'ın kararlarının bölgenin anayasal yetkilerini ve kazanımlarını ihlal ettiğini belirtiyor.

Uluslararası ve yerel basının aktardığı gelişmelere göre, taraflar arasındaki anlaşmazlık son günlerde hem siyasi hem de askeri boyut kazandı.