Bağdat'tan IKBY'ye sınır kapıları ve petrol sahaları için kritik talimat! Erbil'e asker gönderildiği iddiası
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm sınır kapılarının federal yönetimin kontrolüne alınmasını, bazı petrol sahalarının yönetiminin Petrol Bakanlığına devredilmesini ve kaçakçılık güzergâhlarının kapatılmasını istedi. Kürt yönetimi kararlara sert tepki gösterirken, Irak hükümeti ordu birliklerinin Erbil'e doğru ilerlediği iddialarını reddetti. Kerkük dahil ülke genelinde askeri birliklerin konuşlandırılması emri ise tartışmaları daha da büyüttü.
Irak'ta federal hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında petrol sahaları, sınır kapıları ve güvenlik yetkileri üzerinden yaşanan anlaşmazlık yeni bir boyuta taşındı. Başbakan Ali el-Zeydi'nin Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır kapıları ve bazı petrol sahalarının federal yönetimin kontrolüne alınması yönündeki talimatı, Erbil ile Bağdat arasındaki tansiyonu yükseltti.
Petrol kaçakçılığına yönelik soruşturmaların ardından alınan kararlar, yalnızca ekonomik kaynakların yönetimini değil, bölgedeki güvenlik yapılanmasını da doğrudan ilgilendiriyor.
Irak hükümeti, petrol kaçakçılığında kullanıldığı öne sürülen kayıt dışı güzergâhların kapatılması ve devletin petrol sektörü üzerindeki denetiminin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Kürt yönetimi ise Bağdat'ın kararlarının bölgenin anayasal yetkilerini ve kazanımlarını ihlal ettiğini belirtiyor.
Uluslararası ve yerel basının aktardığı gelişmelere göre, taraflar arasındaki anlaşmazlık son günlerde hem siyasi hem de askeri boyut kazandı.
IRAK BAŞBAKANI'NDAN SINIR KAPILARI VE PETROL SAHALARI İÇİN TALİMAT
Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, 24 Kasım'da yaptığı açıklamayla Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün sınır kapılarının federal Sınır Kapıları Komisyonunun kontrolüne alınmasını istedi.
Zeydi'nin talimatları bununla sınırlı kalmadı. Başbakan, Kürt güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunan ancak idari açıdan Kürdistan Bölgesi dışında kalan bazı petrol sahalarının yönetiminin de federal Petrol Bakanlığına devredilmesini istedi.
Söz konusu petrol sahaları dört vilayette bulunuyor: Kerkük, Ninova, Diyala ve Selahaddin.
Federal yönetim, bu sahaların kendi idari yetki alanında ve Petrol Bakanlığına bağlı olduğunu savunuyor.
Zeydi ayrıca Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin ham petrol ve petrol ürünleri ihracatına federal Petrol Bakanlığının onayı olmadan izin vermemesini istedi.
Böylece Bağdat, hem petrol üretimi hem ihracat hem de sınır geçişleri üzerindeki federal denetimi artırmayı hedefleyen kapsamlı bir adım attı.
KAYIT DIŞI SINIR GEÇİŞLERİ KAPATILACAK, GÜVENLİK ARTIRILACAK
Irak Başbakanı'nın talimatları kapsamında yalnızca sınır kapılarının yönetiminin devralınması değil, kayıt dışı geçiş güzergâhlarının tamamen kapatılması da gündeme geldi.
Irak Sınır Kuvvetleri Komutanlığına, Kürdistan Bölgesi dahil ülkenin uluslararası sınırları boyunca bulunan yasa dışı geçiş noktalarının kapatılması görevi verildi.
Ayrıca Kürdistan Bölgesi'nin Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerine giriş güzergâhlarındaki kontrol noktalarında Petrol Bakanlığı personeli, Enerji Polisi ve ulusal güvenlik görevlilerinin konuşlandırılması talimatı verildi.
Petrol ürünlerinin bölgeye girişinde denetimlerin artırılması, yeni laboratuvarlar kurulması ve sevkiyatların kontrol edilmesi de planın parçaları arasında yer aldı.
Zeydi'nin diğer talimatları arasında şunlar bulunuyor:
- Faaliyetteki petrol kuyularına elektronik sayaçlar yerleştirilmesi.
- Petrol boru hatlarının dijital sistemlerle izlenmesi ve olası hırsızlıkların tespit edilmesi.
- Ülke genelinde petrol ürünlerinin taşınmasına ilişkin kuralların sıkılaştırılması.
- Petrol sahalarının güvenliğinin artırılması ve kamera sistemleriyle izlenmesi.
Federal güvenlik kontrolü dışında faaliyet gösteren bazı oksitlenmiş asfalt ve nafta tesislerinin altı ay içinde aynı vilayetlerdeki başka alanlara taşınması.
Yerel basının aktardığına göre Zeydi, Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol geçişleri ve rafinerilere ilişkin soruşturmaların da yargıya taşınmasını istedi.
Irak Federal Dürüstlük Komisyonunun, bölgedeki sınır kapılarından ne kadar petrol ürününün ihraç edildiğini, laboratuvar denetimlerinin neden yapılmadığını ve Süleymaniye'deki Bazian ile Erbil'deki KAR rafinerilerine gönderilen ham petrol miktarlarının kayıtlarla örtüşüp örtüşmediğini araştırması kararlaştırıldı.
PETROL KAÇAKÇILIĞI İDDİALARI KRİZİ NASIL TETİKLEDİ?
Bağdat'ın son hamlesinin arkasında, devletin kontrolündeki Kuzey Petrol Şirketi tesisleri üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen petrol kaçakçılığına ilişkin soruşturma bulunuyor.
Irak hükümetinin istihbarat raporunda, Kerkük ve Süleymaniye vilayetlerinden İran'a, oradan da Afganistan'a uzandığı belirtilen kaçakçılık güzergâhları tespit edildi.
Irak Haber Ajansının (INA) yayımladığı rapor bölümlerinde, bazı petrol ürünlerinin İran menşeli olduğunun gizlenerek Irak ürünü gibi gösterildiği iddialarına da yer verildi.
Soruşturmanın ardından Başbakan Zeydi, sınır güvenliği ve petrol sektöründeki bazı üst düzey yetkilileri görevden aldı.
Bunlar arasında Irak Sınır Kapıları Kurumu Başkanı, Kuzey Petrol Şirketi Başkanı ve petrol zengini Kerkük vilayetindeki bazı güvenlik yetkilileri bulunuyor.