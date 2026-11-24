ABD basınında, Beyaz Saray yönetiminin son dönemde 50'ye yakın ticari gemiyi hedef alan siber saldırılarda İran'ı "birincil şüpheli konumunda" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, son dönemde enerji tankerlerine yönelik siber saldırılarda İran'ın muhtemel rolünün soruşturulduğu aktarıldı.



Petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve bazı kimyasal yükleri taşıyan 50'ye yakın geminin siber saldırılarla hedef alındığı ifade edilen haberde, mürettebata "geminin batırılabileceği" tehditlerinin yapıldığı kaydedildi.

"İRAN BİRİNCİL ŞÜPHELİ"



Siber saldırılardan bazılarının ABD dahil bazı ülkelerin limanlarına yaklaşıldığı esnada yapıldığı aktarılan haberde, Beyaz Saray yönetiminin saldırılarda İran'ı "birincil şüpheli" konumunda değerlendirdiği ileri sürüldü.



Hedef alınan gemiler arasında ABD'ye giden "VL Prosperity" ile İtalya'ya giden "Vivit Africa" gemilerinin de yer aldığı belirtilen haberde, saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair "olası somut bir ilişkinin" araştırıldığı ifade edildi.



ABD basınında, ülkedeki limanlar ve büyük deniz taşımacılığı şirketlerinin sistemlerine yönelik siber saldırıların son dönemde önemli ölçüde arttığı ve bu saldırıların ülkenin kritik altyapısını hedef alabileceği kaydedilmişti.