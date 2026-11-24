Google'a Malezya'da emsal dava! Zararlı içeriklere müdahale etmediği iddiasıyla 300 bin ringgit tazminat istendi
ABD merkezli teknoloji devi Google, Malezya'da açılan davayla karşı karşıya kaldı. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), blog yazarı Papagomo'nun tepki çeken paylaşımlarının Google platformlarında tekrar tekrar yayımlanmasına izin verildiği gerekçesiyle şirkete dava açtı. Google'ı ihmalkârlık ve özen yükümlülüğünü ihlal etmekle suçlayan kurum, zararlı içeriklerin kaldırılmasını, YouTube hesaplarının engellenmesini ve benzer paylaşımların önlenmesi için proaktif denetim uygulanmasını istedi.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Malezya'da yargı karşısına çıktı. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), ABD merkezli şirkete karşı 23 Ekim'de Yüksek Mahkeme'de dava açtı.
The Edge gazetesinin ulaştığı mahkeme belgelerine göre MCMC, Google'ın platformlarında yayımlanan ve daha sonra yeniden dolaşıma sokulan zararlı içeriklere karşı gerekli önlemleri almadığını savunuyor.
Davanın merkezinde ise Wan Azri Wan Deris adlı blog yazarı bulunuyor. Papagomo adıyla tanınan blog yazarının paylaşımlarının tekrar tekrar yayımlanmasına izin verilmesi, Malezya makamlarının Google'a yönelttiği suçlamaların temelini oluşturuyor.
YOUTUBE DA DAVANIN MERKEZİNDE!
Malezya yönetimi, Google'ın yalnızca içerik barındıran bir platform olarak sorumluluktan kaçamayacağı görüşünde.
MCMC, 1998 tarihli İletişim ve Multimedya Yasası'nın 263. maddesine işaret ederek Google'ın lisanslı bir hizmet sağlayıcı olarak kurumun talep ve talimatlarına uyma konusunda yasal yükümlülüğü bulunduğunun mahkeme tarafından tespit edilmesini istedi.
Mahkemeye sunulan iki ayrı ekte listelenen içeriklerin kaldırılmasını ve bu paylaşımlara erişimin engellenmesini talep eden kurum, söz konusu içeriklerin YouTube'daki örneklerinin de kapsam dahilinde olduğunu bildirdi.
MCMC ayrıca Google'ın, hem kuruma hem de platform abonelerine karşı zararlı çevrim içi içerikleri kaldırma konusunda özen yükümlülüğü bulunduğunu savundu.
GOOGLE'A 48 SAAT SÜRE TALEBİ!
Davanın en dikkat çekici taleplerinden biri de Google'a yönelik zaman sınırlaması oldu.
MCMC, mahkemeden Google'ın ve temsilcilerinin, iki ayrı ekte sıralanan YouTube hesaplarını 48 saat içinde engellemesini sağlayacak ihtiyati tedbir kararı verilmesini istedi.
Kurum bununla da yetinmedi. Wan Azri tarafından yayımlananlar da dahil olmak üzere, şikayete konu içeriklerle benzer nitelikteki paylaşımların mahkeme kararından itibaren 24 saat içinde kaldırılmasını talep etti.
Bu kapsamda YouTube canlı yayınlarında yayımlanan içerikler de talebe dahil edildi.
PAPAGOMO'YA KARŞI PROAKTİF DENETİM İSTEDİ!
Malezya'nın Google'dan beklentisi yalnızca mevcut içeriklerin kaldırılmasıyla sınırlı değil.
MCMC, şirketin 24 saat içinde Papagomo'ya yönelik uygun ve proaktif izleme önlemleri uygulamasını da istedi. Böylece daha önce şikayete konu edilen içeriklerle büyük ölçüde benzer paylaşımların yeniden yayımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Bu talep, dijital platformların zararlı olduğu ileri sürülen içeriklere yalnızca yayımlandıktan sonra müdahale etmesi yerine, benzer içeriklerin tekrar dolaşıma sokulmasını önleyecek denetim mekanizmaları oluşturması gerektiği tartışmasını da gündeme getirdi.
TEKNOLOJİ DEVİNDEN 300 BİN RİNGGİT TAZMİNAT İSTEDİ!
MCMC, Google'a karşı açtığı davada toplam 300 bin Malezya ringgiti tazminat talep etti.
Talep üç ayrı kalemden oluşuyor:
Genel tazminat: 100 bin Malezya ringgiti
Ağırlaştırılmış tazminat: 100 bin Malezya ringgiti
Caydırıcı ve örnek teşkil edici tazminat: 100 bin Malezya ringgiti
Kurum ayrıca mahkemenin uygun göreceği farklı bir tazminat miktarının belirlenmesine, faiz ödenmesine ve dava masraflarının karşılanmasına da hükmedilmesini istedi.
DİJİTAL PLATFORMLARIN SORUMLULUĞU YENİDEN GÜNDEMDE
Malezya'nın Google'a karşı başlattığı hukuk mücadelesi, teknoloji şirketlerinin içerik denetimi ve kullanıcıların karşılaştığı zararlı paylaşımlara ilişkin sorumlulukları konusunda önemli bir tartışmayı beraberinde getirdi.
Davanın merkezindeki temel soru ise şu: Küresel teknoloji şirketleri, kendi platformlarında tekrar tekrar yayımlanan zararlı içeriklere karşı hangi önlemleri almakla yükümlü?
Malezya'nın taleplerinin mahkeme tarafından kabul edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak dava, dijital platformların içerik denetimi konusundaki yükümlülüklerinin ve hukuki sorumluluklarının uluslararası ölçekte yeniden tartışılmasına zemin hazırlıyor.