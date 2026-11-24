Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, Malezya'da yargı karşısına çıktı. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC), ABD merkezli şirkete karşı 23 Ekim'de Yüksek Mahkeme'de dava açtı.

The Edge gazetesinin ulaştığı mahkeme belgelerine göre MCMC, Google'ın platformlarında yayımlanan ve daha sonra yeniden dolaşıma sokulan zararlı içeriklere karşı gerekli önlemleri almadığını savunuyor.

Davanın merkezinde ise Wan Azri Wan Deris adlı blog yazarı bulunuyor. Papagomo adıyla tanınan blog yazarının paylaşımlarının tekrar tekrar yayımlanmasına izin verilmesi, Malezya makamlarının Google'a yönelttiği suçlamaların temelini oluşturuyor.

YOUTUBE DA DAVANIN MERKEZİNDE!

Malezya yönetimi, Google'ın yalnızca içerik barındıran bir platform olarak sorumluluktan kaçamayacağı görüşünde.

MCMC, 1998 tarihli İletişim ve Multimedya Yasası'nın 263. maddesine işaret ederek Google'ın lisanslı bir hizmet sağlayıcı olarak kurumun talep ve talimatlarına uyma konusunda yasal yükümlülüğü bulunduğunun mahkeme tarafından tespit edilmesini istedi.

Mahkemeye sunulan iki ayrı ekte listelenen içeriklerin kaldırılmasını ve bu paylaşımlara erişimin engellenmesini talep eden kurum, söz konusu içeriklerin YouTube'daki örneklerinin de kapsam dahilinde olduğunu bildirdi.