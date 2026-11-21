Kral Charles'tan COP31 ev sahipliği için Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu: Minnettarım
İngiltere Kralı 3. Charles, COP31’in ev sahipliğini ve başkanlığını üstlenen Türkiye’ye teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum’a mektup gönderdi. Kral Charles, mektubunda iklim kriziyle mücadele için dünya liderlerine somut adımlar atma çağrısında bulundu.
İngiltere Kralı 3. Charles, COP31'in ev sahipliği ve Başkanlığını üstlenen Türkiye'ye Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'a hitaben yazdığı mektupla teşekkür etti. Kral 3. Charles, mektubunda iklim eylemi için dünya liderlerine çağrı yaparak, "Dünya COP31 için bir araya gelirken, aynı ortaklık ve ortak amaç ruhunun, gezegenimizin – ve gelecek kuşakların – acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham vermesini umut ediyorum. Bu nedenle sizi ve Antalya'da size katılan herkesi, bu ana yalnızca iddiayla değil, bu iddiayı eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılık vermeye çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır. Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır" dedi.
Kral Charles, temiz enerjiye geçişin aciliyetine vurgu yaparak, "Temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, gelecekteki refahımız ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olacaktır. Şimdi; metan ve diğer güçlü kirleticileri sınırlamak, tüm yaşamın bağlı olduğu ormanları, okyanusları ve diğer ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek, yeşil elektrifikasyonu ilerletmek ve kırılgan toplulukların halihazırda yaşanan değişikliklere dayanabilmelerine yardımcı olmak için hızla harekete geçme zamanıdır" ifadelerine yer verdi.
İngiltere Kralı 3. Charles, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek ve teşekkür mektubu gönderdi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hitaben kaleme alınan mektupta Kral 3. Charles'ın, Antalya'da düzenlenen COP31'e katılan herkese desteği ifade edildi. Kral Charles'ın uluslararası toplumu böylesine kritik bir anda bir araya getirdikleri için Başkan Erdoğan'a, Hükümetine ve Türkiye halkına; Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya Hükümetine şükranlarını ifade ettiği belirtildi.
"ULUSLARARASI TOPLUMU BİR ARAYA GETİRDİKLERİ İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A, HÜKÜMETİNE VE TÜRKİYE HALKINA MİNNETTARIM"
Türkiye'nin iklim eylemi için dünyayı bir araya getirdiğine dikkat çeken Kral Charles, mektubunda "COP31 için Antalya'da bir araya geldiğiniz bu vesileyle, katılan herkese en içten iyi dileklerimi ve desteğimi özellikle iletmek istedim. Uluslararası toplumu böylesine önemli bir anda bir araya getirdikleri için Başkan Erdoğan'a, Hükümetine ve Türkiye halkına; Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya Hükümetine minnettarım" ifadelerini kullandı.