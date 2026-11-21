Dünyada artan iklim kaynaklı eylemlere dikkat çeken Kral 3. Charles, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında topluluklar şimdiden şiddetli sıcaklar, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve fırtınalarla mücadele ediyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar, kimi zaman en trajik biçimde, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, bugün yaşanan ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu bize hatırlattı" dedi.



"YENİLENEBİLİR ENERJİ YOLUYLA ENERJİ GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASINA İHTİYAÇ VAR"



Enerjiye erişim noktasında yaşanan jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Kral Charles, dünyanın geleceği için yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyaca vurgu yaptı: Fosil yakıt piyasalarındaki aksaklıklar; yenilenebilir enerji yoluyla enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının artırılmasına, rejeneratif tarım ve tarımsal ormancılık sistemleri yoluyla da gıda üretiminde kimyasal gübrelere bağımlılığın azaltılmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

"BİR DERECENİN HER KESRİ ÖNEMLİDİR" 50 yılı aşkın bir süredir, iklim değişikliği ile doğanın tahribatının birbirine bağlı tehditlerine ve bunların geçim kaynakları ile topluluklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Kral Charles, "Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar açık – ve bu kadar acil – olmamıştı. Bir derecenin her kesri önemlidir; bu nedenle Başkanlığın daha önce verilmiş taahhütleri somut eyleme dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum. Petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030'a kadar acilen giderilmesi, yakın vadeli ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlar arasındadır; bu, fosil yakıtlardan uzaklaşmayla birlikte atılması gereken temel bir adımdır." dedi.