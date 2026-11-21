İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) temmuz ayında düzenlenen ve on binlerce kişinin sınırı aşmasıyla sonuçlanan kitlesel göç akınına ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İngiliz gazetesi The Telegraph'ın ulaştığı İspanyol polis raporuna göre, sınırı yüzerek geçen göçmenlerin kullandığı binlerce şişme deniz simidi birbirinin tamamen aynısıydı.

Polis, yaklaşık 8 bin ila 10 bin adet aynı model şişme simidin toplu hâlde satın alınarak göçmenlere dağıtıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Havadan çekilen görüntülerde bu sayının 30 bine kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. Kitlesel geçişin önceden planlanmış olabileceği şüphesini güçlendiren bu ayrıntı, İspanya'da büyük tartışma yarattı.

Üstelik Sebte'deki krizin arka planında yalnızca Fas değil, İsrail bağlantılı dezenformasyon ağları ve Madrid-Tel Aviv arasındaki siyasi gerilim de gündemde. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon'ın İspanya'yı hedef alan açıklamaları, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Başbakan Pedro Sánchez ile alay eden sözleri ve Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun geçmişte Sebte ve Melilla üzerinden yaptığı tartışmalı paylaşım yeniden gündeme geldi. İspanyol Başbakan Sánchez de İsrail ve Rusya bağlantılı ağları göç krizi üzerinden dezenformasyon yaymakla suçladı.

BİRBİRİNİN AYNISI BİNLERCE ŞİŞME SİMİT! İSPANYA POLİSİNDEN PLANLI OPERASYON ŞÜPHESİ

İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre, İspanyol polisi Sebte'ye yönelik kitlesel göç akınının arkasında önceden yapılmış kapsamlı bir hazırlık bulunabileceğini değerlendiriyor.

30 ve 31 Temmuz'da yaşanan olaylarda on binlerce kişi Fas'tan İspanya toprağı Sebte'ye ulaşmak için denize girdi. Göçmenlerin sınır hattındaki dalgakıranı aşmak için kullandığı şişme simitler ise soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.