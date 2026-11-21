İspanya'daki göçmen krizinin arkasında kim var? Şoke eden detay ortaya çıktı
İspanya'yı sarsan kitlesel göç akınının arkasındaki sır perdesi aralanıyor! The Telegraph'ın ortaya çıkardığı rapora göre binlerce aynı model şişme simit önceden satın alınarak göçmenlere dağıtıldı. Sınır geçişinin organize edildiği şüphesi büyürken, İspanyol yetkililerin İsrail'i işaret eden açıklamaları, Danny Danon ve Itamar Ben Gvir'in çıkışları ile Netanyahu'nun oğlunun yıllar önceki paylaşımı yeniden gündeme geldi. Peki, Sebte'deki krizin arkasında nasıl bir hesaplaşma var?
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) temmuz ayında düzenlenen ve on binlerce kişinin sınırı aşmasıyla sonuçlanan kitlesel göç akınına ilişkin soruşturmada çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. İngiliz gazetesi The Telegraph'ın ulaştığı İspanyol polis raporuna göre, sınırı yüzerek geçen göçmenlerin kullandığı binlerce şişme deniz simidi birbirinin tamamen aynısıydı.
Polis, yaklaşık 8 bin ila 10 bin adet aynı model şişme simidin toplu hâlde satın alınarak göçmenlere dağıtıldığı ihtimali üzerinde duruyor. Havadan çekilen görüntülerde bu sayının 30 bine kadar çıkabileceği değerlendiriliyor. Kitlesel geçişin önceden planlanmış olabileceği şüphesini güçlendiren bu ayrıntı, İspanya'da büyük tartışma yarattı.
Üstelik Sebte'deki krizin arka planında yalnızca Fas değil, İsrail bağlantılı dezenformasyon ağları ve Madrid-Tel Aviv arasındaki siyasi gerilim de gündemde. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon'ın İspanya'yı hedef alan açıklamaları, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in Başbakan Pedro Sánchez ile alay eden sözleri ve Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun geçmişte Sebte ve Melilla üzerinden yaptığı tartışmalı paylaşım yeniden gündeme geldi. İspanyol Başbakan Sánchez de İsrail ve Rusya bağlantılı ağları göç krizi üzerinden dezenformasyon yaymakla suçladı.
BİRBİRİNİN AYNISI BİNLERCE ŞİŞME SİMİT! İSPANYA POLİSİNDEN PLANLI OPERASYON ŞÜPHESİ
İngiliz gazetesi The Telegraph'ın haberine göre, İspanyol polisi Sebte'ye yönelik kitlesel göç akınının arkasında önceden yapılmış kapsamlı bir hazırlık bulunabileceğini değerlendiriyor.
30 ve 31 Temmuz'da yaşanan olaylarda on binlerce kişi Fas'tan İspanya toprağı Sebte'ye ulaşmak için denize girdi. Göçmenlerin sınır hattındaki dalgakıranı aşmak için kullandığı şişme simitler ise soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.
Polisin hazırladığı rapora göre, göçmenlerin kullandığı siyah-beyaz şişme simitlerin neredeyse tamamı aynı modeldi. Otomobil lastiğine benzeyen tasarıma sahip Giant Tyre isimli bu ürünlerin, Intex adlı şirket tarafından üretildiği belirlendi.
Polis, yaklaşık 8 bin ila 10 bin aynı model şişme simidin sınır geçişi sırasında kullanıldığını tahmin ediyor. Havadan çekilen görüntülerin incelenmesiyle bu sayının 30 bine kadar ulaşmış olabileceği de değerlendiriliyor.
Üstelik bazı simitlerin birden fazla kez kullanıldığı düşünülüyor. Sınırı geçen göçmenlerin, diğerlerinin de kullanabilmesi için şişme simitleri sınır çitinin üzerinden geri gönderdiği belirtiliyor.
"BUNLAR TESADÜFEN SATIN ALINAMAZ!" TOPLU ALIM VE DAĞITIM ŞÜPHESİ
İspanyol polisinin dikkatini çeken asıl nokta, binlerce göçmenin aynı marka ve model şişme simidi kullanması oldu.
Polis raporunda, göçmenlerin sınır kasabalarındaki yerel mağazalardan bu kadar çok şişme simidi tesadüfen satın almasının mümkün olmadığı vurgulandı. Bölgedeki mağazalarda böyle bir talebi karşılayabilecek miktarda ürün bulunmadığı belirtildi.
Bu nedenle simitlerin önceden toplu olarak satın alınmış ve belirli noktalardan göçmenlere dağıtılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Bazı göçmenler ise İspanyol polisine verdikleri ifadelerde şişme simitleri Fas askerlerinden satın aldıklarını anlattı.
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu ifadeler, sınır geçişinin arkasında kimlerin bulunduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak polis raporu, simitlerin kim tarafından satın alındığını ve dağıtımın kimin talimatıyla gerçekleştirildiğini kesin olarak ortaya koymuş değil.
İSPANYA'DAKİ GÖÇ KRİZİNİN ARKASINDA İSRAİL Mİ VAR?
Sebte'de yaşanan kitlesel göç akını, İspanya ile İsrail arasındaki siyasi gerilimi de yeniden alevlendirdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı sert tutumuyla öne çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail yönetiminin ve İsrail bağlantılı çevrelerin hedefinde bulunuyor.
İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Sebte'de olağanüstü durum ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından İspanya'yı hedef alan bir paylaşım yapmıştı.