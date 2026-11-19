Antalya'nın iklim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıç noktası olmasını istediklerini ifade eden Kurum, hazırlanan Örtü Karar Taslağı'nın Antalya Mutabakatı adıyla COP tarihine geçmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

COP31 hazırlıkları ve zirvede alınması hedeflenen kararlar uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, COP31 Başkanı Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, zirvenin en önemli hedeflerinden birinin ülkelerin ortak uzlaşıyla hareket edebileceği bir karar metni oluşturmak olduğunu belirtti.

ANTALYA MUTABAKATI İÇİN KRİTİK MESAJ!

Örtü Karar Taslağı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, bütün ülkelerin beklentilerini karşılayabilecek ortak bir metin üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Kurum, "Umuyoruz ki her ülkenin kendisini görebileceği, kendi beklentisini karşılayabileceği bir karar metni olmuştur. Bu son metin değil. Biz gelen görüşleri alacağız, dinleyeceğiz. Bütün gruplarla bu toplantı sonrası görüşmeye devam edeceğiz" dedi.

Uzlaşı mesajı veren Kurum, hedeflerinin yarın gerçekleştirilecek Genel Kurul'da ortak kararın dünyaya ilan edilmesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Nihayetinde hepimizin uzlaşı üzerine vardığı bir metni yarın Genel Kurul'da 'Antalya Mutabakatı' olarak tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. Tüm dünyaya 'Antalya'da bir şeyler değişti. Evet Antalya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı' diyebilmek istiyoruz."

FOSİL YAKIT TARTIŞMASINA DUBAİ HATIRLATMASI!

Kurum'a yöneltilen sorulardan biri de Örtü Karar Taslağı'nda fosil yakıtlara yer verilip verilmeyeceği oldu. Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefinin daha önceki zirvelerde ortaya konulduğunu hatırlatan Kurum, tartışmaların somut hedefler üzerinden yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

COP28'de alınan kararı hatırlatan Kurum, "Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi Dubai'de ortaya konuldu" dedi.