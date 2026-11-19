COP31'de Murat Kurum'dan dünyaya net mesaj: "Pusulamız belli, 1,5 derece"
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek İklim Zirvesi öncesinde yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak fosil yakıtlardan uzaklaşma, küresel elektrifikasyon hedefi ve Antalya Mutabakatı'na ilişkin önemli mesajlar verdi. COP31'de uzlaşı arayışının sürdüğünü vurgulayan Kurum, "Bir konu üzerine kilitlenip çözümsüzlüğü aramak yerine somut işlerle ilerleme sağlamamız lazım" diyerek dünyaya 1,5 derece hedefi üzerinden net mesaj verdi.
COP31 hazırlıkları ve zirvede alınması hedeflenen kararlar uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini korurken, COP31 Başkanı Murat Kurum'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, zirvenin en önemli hedeflerinden birinin ülkelerin ortak uzlaşıyla hareket edebileceği bir karar metni oluşturmak olduğunu belirtti.
Antalya'nın iklim diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıç noktası olmasını istediklerini ifade eden Kurum, hazırlanan Örtü Karar Taslağı'nın Antalya Mutabakatı adıyla COP tarihine geçmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
ANTALYA MUTABAKATI İÇİN KRİTİK MESAJ!
Örtü Karar Taslağı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurum, bütün ülkelerin beklentilerini karşılayabilecek ortak bir metin üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Kurum, "Umuyoruz ki her ülkenin kendisini görebileceği, kendi beklentisini karşılayabileceği bir karar metni olmuştur. Bu son metin değil. Biz gelen görüşleri alacağız, dinleyeceğiz. Bütün gruplarla bu toplantı sonrası görüşmeye devam edeceğiz" dedi.
Uzlaşı mesajı veren Kurum, hedeflerinin yarın gerçekleştirilecek Genel Kurul'da ortak kararın dünyaya ilan edilmesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Nihayetinde hepimizin uzlaşı üzerine vardığı bir metni yarın Genel Kurul'da 'Antalya Mutabakatı' olarak tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. Tüm dünyaya 'Antalya'da bir şeyler değişti. Evet Antalya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı' diyebilmek istiyoruz."
FOSİL YAKIT TARTIŞMASINA DUBAİ HATIRLATMASI!
Kurum'a yöneltilen sorulardan biri de Örtü Karar Taslağı'nda fosil yakıtlara yer verilip verilmeyeceği oldu. Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefinin daha önceki zirvelerde ortaya konulduğunu hatırlatan Kurum, tartışmaların somut hedefler üzerinden yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.
COP28'de alınan kararı hatırlatan Kurum, "Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefi Dubai'de ortaya konuldu" dedi.
"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ ARAMAK YERİNE SOMUT İŞLERLE İLERLEMELİYİZ"
Enerji dönüşümünde elektrifikasyon hedeflerine işaret eden Kurum, 2035 yılına ilişkin küresel kullanım hedefinin fosil yakıtlardan uzaklaşmayı da beraberinde getireceğini belirtti.
Kurum, "Elektrifikasyonun 2035'te küresel kullanımda yüzde 35'e ulaşabilmesi zaten fosil yakıtlardan uzaklaştırmayı gerektirir" ifadelerini kullandı.
Ülkelerin geçmişte alınan kararlar üzerinden yeni bir çıkmaza sürüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Kurum, önceliklerinin sonuç odaklı adımlar atmak olduğunu belirterek şöyle konuştu:
"Biz kilitlenip çözümsüzlüğü aramak yerine somut işlerle ilerleme sağlamamız lazım diyoruz."
"PUSULAMIZ BELLİ, 1,5 DERECE!"
Kurum'un açıklamalarında en dikkat çeken başlıklardan biri de küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi oldu.
İklim değişikliğiyle mücadelede asıl odak noktasının belirlenen hedefe ulaşmak olduğunu ifade eden Kurum, "Pusulamız belli, 1,5 dereceyi yakalayabiliyor muyuz? Oraya bakalım. Bunu yakalamalıyız. Bunun gayretini koyalım" diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.