ANTALYA MUTABAKATI MESAJI: "ÇOK AZ BİR MESAFE KALDI"

Antalya'dan Antalya Mutabakatı'yla ayrılarak dünyanın geleceği için önemli bir adım atmak istediklerini vurgulayan Kurum, "İki hafta boyunca söylediğimiz sözü şimdi kararlarımızla tanıyalım" dedi.

COP31 Genel Kurulunun son oturumunu açarken tüm tarafları birbirine saygı duymaya ve uzlaşıyla sonuca ulaşmaya çağıran Kurum, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Diyalog ortak zemini kurdu. Uzlaşı bizi bu salonda buluşturdu. Şimdi sıra aksiyonda. Bu düşüncelerle COP31 Genel Kurulumuzun son oturumunu açıyorum. Genel Kurulumuzun çalışmalarının insanlık, gezegenimiz ve gelecek kuşaklar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Sizlerden ricam, arzum şudur: Değerli arkadaşlar, günlerdir istişare ediyoruz, herkesi ortak zeminde buluşturmak için. Çok önemli mesafeler kat ettik. Evet, yorulduk, çok mesai verdik ama hala dünyanın umudu bu salonda. Hala bu salondan çok güzel mesajlar verebiliriz. Uzlaşıp burada bir şeyleri değiştirebiliriz. Yeter ki birbirimize saygı duyalım. Yeter ki önceliklerimizi değil, uzlaşıyı konuşalım. Yeter ki o salonlarda müzakere yapan kardeşlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varalım. Yıllardır bu salonlarda ter döküyoruz, emek veriyoruz. Gelinen noktada hala o taahhütlerle uygulama arasında ciddi bir mesafe var. Hala Nepal'de insanlar hayatını kaybediyor. Şehirler, ülkeler sellerle, kuraklıkla mücadele ediyor. Bize düşen sorumluluk artık netice almaktır, sonuç almaktır ve ben bu sonucu bu salondan alacağımıza inanıyorum. Çok az bir mesafe kaldı. Bunu da açık yüreklilikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Avustralyalı dostlarımız, bizler tüm gruplarla görüşüyoruz, tüm grupları dinliyoruz, herkesin önceliğini not alıyoruz ve istiyoruz ki buradan sonuçla ayrılalım. Buradan neticeyle ayrılalım ve Antalya'da Antalya Mutabakatı'yla tüm dünyaya güzel mesajlar verelim diyorum."