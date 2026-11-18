Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi mesaisi! Mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile de telefonda görüştü.