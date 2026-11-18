Dışişleri Bakanı Fidan'dan diplomasi mesaisi! Mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. Fidan, temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile de telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ardından Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile telefonda görüştü.
AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
MASADAKİ KONU: KÖRFEZ MESELESİ
Hakan Fidan, öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabaları telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, BAE'li mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Körfez'deki son durum ve bölgedeki ihtilafları sona erdirmeye yönelik çabalar değerlendirildi.