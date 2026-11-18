Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, bazı bilişim sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının ardından ilgili makamların bilgilendirildiği ve sistemlerin güvenliğini sağlamak için çalışmaların başlatıldığı açıklandı. Şirket, üretim faaliyetlerinin etkilenmediğini ve veri hırsızlığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Norveç merkezli enerji şirketi Equinor, bazı bilişim teknolojileri sistemlerini hedef alan siber saldırı tespit edildiğini açıkladı.

AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ DEVİNE SİBER SALDIRI

Equinor'dan yapılan açıklamada, şirketin bazı bilişim sistemlerine yönelik siber saldırının belirlenmesinin ardından durumun ilgili makamlara bildirildiği belirtildi.

Saldırıyı etkisiz hale getirmek ve sistem bütünlüğünü tamamen yeniden sağlamak amacıyla gerekli tüm kaynakların seferber edildiği aktarıldı.

VERİ HIRSIZLIĞINA İLİŞKİN BULGUYA RASTLANMADI

Şirket, şu ana kadar herhangi bir veri hırsızlığına ilişkin bulgu tespit edilmediğini duyurdu.

Saldırının etkilerini ortadan kaldırmak ve bilişim sistemlerinin güvenliğini yeniden sağlamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİ ETKİLENMEDİ

Equinor, siber saldırının şirketin operasyonlarını ve üretim faaliyetlerini olumsuz etkilemediğini vurguladı.

Açıklamada, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.