Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, başkent Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde özel araçtan halkı selamladığı sırada fırlatılan bir cisim yüzüne çarptı.

Papa'nın güzergahını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü ancak aracın durmadan ilerlemeye devam ettiği görüldü. PAPA 14. LEO'NUN YÜZÜNE CİSİM İSABET ETTİ! LİMA'DA ŞAŞKINA ÇEVİREN ANLAR

Çarpmanın etkisiyle Papa 14. Leo'nun herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

16 Kasım 2026'da Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayine katılmak üzere halkın arasından papamobiliyle geçerken kalabalıktan atılan tespihin yüzüne çarpmasının ardından Papa 14. Leo'nun verdiği tepki. (Foto: AFP)



Yaşanılan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdüren Papa, aynı güzergahta birkaç metre ileride alanda toplananların kendisine uzattığı bir bebeği kucağına aldı.