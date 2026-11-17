Papa'nın güzergahını takip eden medya kuruluşları ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Papa'nın acı hissiyle bir elini yüzüne götürdüğü ancak aracın durmadan ilerlemeye devam ettiği görüldü.
Çarpmanın etkisiyle Papa 14. Leo'nun herhangi bir yaralanma yaşayıp yaşamadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.
16 Kasım 2026'da Lima'daki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayine katılmak üzere halkın arasından papamobiliyle geçerken kalabalıktan atılan tespihin yüzüne çarpmasının ardından Papa 14. Leo'nun verdiği tepki. (Foto: AFP)
Yaşanılan olaya rağmen halkı selamlamayı sürdüren Papa, aynı güzergahta birkaç metre ileride alanda toplananların kendisine uzattığı bir bebeği kucağına aldı.
Papa 14. Leo, daha önce misyoner ve piskopos olarak görev yaptığı Peru'ya dönüşünü de kapsayan 12 günlük Güney Amerika turu sırasında, 14 Kasım 2026'da Peru'nun Santa Cruz de Succhabamba kentinde ayin düzenlemek üzere geldiğinde selam verirken. (Foto: REUTERS)
Papa 14. Leo, daha sonra Güney Amerika ülkesindeki ziyaretinin kapanışını simgeleyen dini ayini yönetmek üzere sunağa geçti.
Diario Panorama gazetesinin organizasyon yetkililerince açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, Lima'nın Santiago de Surco ilçesindeki Las Palmas Hava Üssü'nde düzenlenen ayine yüz binlerce kişi katıldı.