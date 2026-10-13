Papa 14. Leo hastaneye yatırıldı: Sağlığı ne durumda? Tarihte bir ilk olan o detay

Akciğerinde tespit edilen kitleyi aldırmak üzere ameliyat olacağını daha önce açıklayan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, öğle saatlerinde operasyon için Vatikan'dan ayrılarak Roma'daki Gemelli Hastanesine gitti.

Papa'nın Gemelli Hastanesine gelişini çok sayıda basın mensubu ve hastanede bulunan kişiler yakından takip etti.

Hastane yetkililerinin kapıda karşıladığı Papa, binaya yürüyerek girdi.

Vatikan Basın Ofisinden gazetecilere yapılan yazılı açıklamada Papa'nın Gemelli Hastanesinde Prof. Stefano Margaritora başkanlığındaki göğüs cerrahisi ekibi tarafından öğleden sonra akciğerindeki kitlenin alınması için ameliyat edileceği belirtildi.

Papa'nın ameliyatıyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de "Kendisiyle dün görüştüm. Çok sakin bir şekilde konuştuk. Açıkçası böyle bir şey beklemediğim için endişeliyim ancak çok şükür ki hemen fark edilen ve bu nedenle mümkün olan en kısa sürede çözülebilecek bir durum. Normalde bu tür şeyler erken tespit edildiğinde iyi şekilde çözülebilir" ifadelerini kullandı.

Vatikan, daha önce Papa'nın iyileşme süreci nedeniyle 20 Ekim'e kadar olan bütün programlarının iptal edildiğini duyurmuştu.