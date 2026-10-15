Doktorlar, test sonuçlarının gerçekleştirilen ameliyatın türü için beklenen aralıkta bulunduğunu bildirdi. Papa'nın solunum fizyoterapisi gördüğü ve hastane odasında yürümeye başladığı kaydedildi.

Vatikan 'ın resmî haber portalı Vatican News'in aktardığı açıklamaya göre, Papa 14. Leo ameliyatın ardından planlanan kan testlerini yaptırdı ve göğüs röntgeni çekildi. Sonuçların ameliyat sonrası iyileşme sürecinin normal ilerlediğini gösterdiği belirtildi.

14 Ekim 2026'da Roma'da, Papa 14. Leo'nun sağ akciğerindeki kanserli tümörün alınması için ameliyat edildiği Gemelli Üniversite Hastanesi önündeki 2. Jean Paul heykelinde insanlar dua ediyor. (Fotoğraf: AFP)

PAPA 14. LEO'NUN HASTANEDEKİ İLK GECESİ NASIL GEÇTİ?

Vatikan Basın Ofisi, ameliyatın ardından Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde geçirdiği ilk geceyi sakin geçirdiğini duyurmuştu.

Papa'nın ameliyatının planlandığı şekilde tamamlandığı ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı bildirilmişti. Operasyonun ardından odasına dönen Papa'nın, akşam yemeği istediği ve sekreterleriyle birlikte vakit geçirdiği aktarılmıştı.

Papa'nın yaklaşık bir hafta hastanede kalmasının beklendiği belirtilirken, 20 Ekim'e kadar planlanan tüm kabul ve görüşmelerinin iptal edildiği duyurulmuştu.

PAPA 14. LEO AKCİĞER KANSERİ NEDENİYLE AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Papa 14. Leo, 13 Ekim'de Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde akciğerindeki bir nodülün alınması için ameliyat edildi. Vatikan'ın ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, doku incelemesinin akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladığı bildirildi. Adenokarsinom, akciğer kanserinin en yaygın türlerinden biri olarak biliniyor.

Operasyon sırasında Papa'nın sağ akciğerinin alt lobu alındı. Yaklaşık 90 dakika süren ameliyatın başarılı geçtiği ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadığı açıklandı.

Papa, ameliyat öncesinde akciğerindeki nodülün erken aşamada tespit edildiğini ve sınırlı bir bölgede bulunduğunu açıklamıştı. Ameliyat sırasında alınan dokular üzerinde yapılacak ek incelemelerin sonuçlarının ise sonraki günlerde değerlendirilmesi bekleniyor.

KANSERİN YAYILIP YAYILMADIĞI BİLİNMİYOR

Papa'nın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin normal ilerlediği bildirilse de kanserin akciğer dışına yayılıp yayılmadığına ilişkin tüm sonuçlar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Alınan dokulara ve lenf bezlerine ilişkin incelemelerin, bundan sonraki tedavi sürecinin belirlenmesinde önemli olabileceği belirtiliyor. Vatikan, ek tedavi gerekip gerekmediğine ilişkin kesin bir açıklama yapmadı.

Papa 14. Leo'nun hastanedeki tedavisi sürerken Vatikan, sağlık durumuna ilişkin yeni bilgileri paylaşmaya devam ediyor.