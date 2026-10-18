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Akciğerlerinin bir kısmı alınan Papa ilk kez görüntülendi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Akciğerlerinin bir kısmı alınan Papa ilk kez görüntülendi

Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmasından günler sonra ilk kez Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişiye hitap ederek, "Bu hassas süreci atlattıktan sonra faaliyetlerime kademeli olarak yeniden başlayacağım." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, akciğer kanseri nedeniyle geçtiğimiz hafta salı günü geçirdiği ameliyatın ardından dün Roma'daki Agostino Gemelli Hastanesi'nden taburcu edildi. 71 yaşındaki Papa, ameliyattan günler sonra ilk kez Aziz Petrus Meydanı'nda binlerce kişinin karşısına çıktı. Geleneksel Angelus duasını gerçekleştirmek ve konuşmasını yapmak üzere Apostolik Sarayı'nın penceresine çıkan Papa, coşkuyla karşılanırken meydanda "Yaşasın Papa!" sesleri yankılandı.

Akciğerinin bir bölümü alınan Papa, Angelus duasının ardından yaptığı konuşmada, "Bu günlerde benim için dua eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi, bu hassas süreci atlattıktan sonra faaliyetlerime kademeli olarak yeniden başlayacağım." ifadelerini kullandı.

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#Papa 14. Leo #Ameliyat
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