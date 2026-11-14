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Netanyahu'nun İran'a yeni saldırı baskısında dikkat çeken hamle! Mossad Direktörü Gofman Washington'da

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Netanyahu'nun İran'a yeni saldırı baskısında dikkat çeken hamle! Mossad Direktörü Gofman Washington'da

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskısını artırdı. Netanyahu'nun en yakın isimlerinden biri olan Mossad Direktörü Roman Gofman, Washington'a giderek Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle görüşmelere başladı. Axios'un haberine göre Gofman, CIA Direktörü John Ratcliffe ile bir araya gelirken Beyaz Saray'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD merkezli Axios'un üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre Mossad Direktörü Roman Gofman, İran savaşına ilişkin temaslarda bulunmak üzere cuma günü Washington'a gitti. Netanyahu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Gofman'ın ziyaretinin merkezinde, İran'a yönelik savaşın geleceği ve ABD yönetiminin atacağı adımlar bulunuyor.

Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğü belirtilirken, İsrailli istihbarat şefinin Miami'ye geçerek Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail Mossad Direktörü Roman Gofman (Foto: REUTERS)İsrail Mossad Direktörü Roman Gofman (Foto: REUTERS)

Mossad, CIA ve Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

TRUMP'A İRAN'A YENİDEN SALDIRI BASKISI

Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor. Ancak ABD Başkanı şu ana kadar İsrail Başbakanı'nın bu yöndeki baskısına boyun eğmedi.

ABD'li bir yetkiliye göre Trump ile Netanyahu, 5 Kasım'daki telefon görüşmelerinde İran savaşını da ele aldı. Ancak Trump, askeri saldırıları yeniden başlatmak yerine Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteklediği ekonomik baskı ve deniz ablukası politikasını sürdürme yönünde hareket etti.

TRUMP: İSTERSEM HEMEN BİTİREBİLİRİM

Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik mevcut politikanın bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi.

ABD Başkanı, "Bunu hemen bitirebilirim. Ancak korumaya çalıştığım ülkelerin talebi üzerine biraz daha uzun ve biraz daha medeni bir yol izliyoruz." ifadelerini kullandı.

CIA Direktörü John Ratcliffe (Foto: REUTERS)CIA Direktörü John Ratcliffe (Foto: REUTERS)

Suudi Arabistan'ın mevcut durumun bir süre daha devam etmesini istediğini belirten Trump, Katar, Kuveyt, BAE ve Bahreyn'in de bekleme sürecini tercih ettiğini savundu.

Trump, İran'ın ekonomik ve siyasi açıdan giderek zayıfladığını öne sürerek baskı politikasının sonuç vermesini beklediklerini söyledi.

NETANYAHU KOLTUĞUNU KAYBETME KORKUSUYLA MI HAREKET EDİYOR?

Axios'un haberindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Netanyahu'nun İsrail'deki siyasi geleceği oldu.

27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından parlamentodaki çoğunluğunu kaybeden Netanyahu'nun koltuğu ciddi tehdit altında. Rakibi Gadi Eisenkot'a yeni hükümeti kurma yetkisi verilirken, Eisenkot'un bu girişiminin başarılı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

İsrail muhalefetindeki bazı isimler, Netanyahu'nun hükümet değişimini engellemek ve siyasi geleceğini korumak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatabileceğinden endişe ediyor. Kaynaklara göre muhalefet, Netanyahu'nun İran'ı İsrail'e saldırmaya kışkırtabilecek adımlar atmasından da kaygı duyuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Direktörü Roman Gofman (Foto: İsrail Başbakanlık Ofisi)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mossad Direktörü Roman Gofman (Foto: İsrail Başbakanlık Ofisi)

Eisenkot'un hükümeti kurmayı başarması halinde Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılması bekleniyor.

İRAN DOSYASINI RAKİBİNE ANLATTI

Netanyahu, perşembe günü Gadi Eisenkot ile iki saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İran'daki son durum hakkında bilgi verdi.

Eisenkot'a yakın bir kaynak, mevcut koşulların İran'a karşı derhal askeri harekât düzenlenmesini gerektirmediğini düşündüğünü belirtti.

Eisenkot ise cuma günü yaptığı açıklamada, Netanyahu ve askeri sekreteriyle gerçekleştirdiği görüşmede hükümet geçiş sürecinde başbakanın eylemlerinin denetimsiz kalmasına izin vermeyeceğini açıkça ifade ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gadi Eisenkot (Foto: REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gadi Eisenkot (Foto: REUTERS)

İsrail'in güvenliğinin her türlü siyasi hesabın üzerinde olduğunu savunan Eisenkot, bu konunun siyasi çıkar elde etmek için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İN SİYASİ ÇIKARLARI İÇİN YENİ BİR SAVAŞ MI?

Axios'un aktardığı bilgiler, Netanyahu yönetiminin İran'a yönelik yeni saldırı arayışının yalnızca güvenlik politikalarıyla sınırlı olmayabileceğine ilişkin ciddi soru işaretleri doğuruyor.

İran'ın başkenti Tahran'da sergilenen füzeler (Foto: EPA)İran'ın başkenti Tahran'da sergilenen füzeler (Foto: EPA)

İsrail'de iktidarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunan Netanyahu'nun, Washington'daki temaslar üzerinden Trump yönetimini yeniden askeri seçeneğe yönlendirmeye çalışması dikkat çekiyor.

Mossad Direktörü'nün doğrudan CIA Başkanı ve Beyaz Saray'ın üst düzey temsilcisiyle görüşmesi de İsrail'in İran politikasında ABD üzerindeki baskıyı artırma çabasının önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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#Binyamin Netanyahu #Roman Gofman #John Ratcliffe
Şehade İbrahim
Editör
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