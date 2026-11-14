İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskısını artırdı. Netanyahu'nun en yakın isimlerinden biri olan Mossad Direktörü Roman Gofman, Washington'a giderek Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle görüşmelere başladı. Axios'un haberine göre Gofman, CIA Direktörü John Ratcliffe ile bir araya gelirken Beyaz Saray'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşmesi bekleniyor.

ABD merkezli Axios'un üç ayrı kaynağa dayandırdığı habere göre Mossad Direktörü Roman Gofman, İran savaşına ilişkin temaslarda bulunmak üzere cuma günü Washington'a gitti. Netanyahu'nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak bilinen Gofman'ın ziyaretinin merkezinde, İran'a yönelik savaşın geleceği ve ABD yönetiminin atacağı adımlar bulunuyor. Gofman'ın CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştüğü belirtilirken, İsrailli istihbarat şefinin Miami'ye geçerek Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

İsrail Mossad Direktörü Roman Gofman (Foto: REUTERS) Mossad, CIA ve Beyaz Saray ise konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı. TRUMP'A İRAN'A YENİDEN SALDIRI BASKISI Netanyahu, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor. Ancak ABD Başkanı şu ana kadar İsrail Başbakanı'nın bu yöndeki baskısına boyun eğmedi. ABD'li bir yetkiliye göre Trump ile Netanyahu, 5 Kasım'daki telefon görüşmelerinde İran savaşını da ele aldı. Ancak Trump, askeri saldırıları yeniden başlatmak yerine Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteklediği ekonomik baskı ve deniz ablukası politikasını sürdürme yönünde hareket etti. TRUMP: İSTERSEM HEMEN BİTİREBİLİRİM Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada İran'a yönelik mevcut politikanın bir süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi. ABD Başkanı, "Bunu hemen bitirebilirim. Ancak korumaya çalıştığım ülkelerin talebi üzerine biraz daha uzun ve biraz daha medeni bir yol izliyoruz." ifadelerini kullandı.