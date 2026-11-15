Ancak İran 'a yönelik yeni bir askeri saldırı ihtimali gündemdeki yerini koruyor. ABD , Orta Doğu'daki bazı müttefiklerini İran'a yönelik olası yeni saldırılar ve Tahran yönetiminin muhtemel misillemeleri konusunda hazırlıklı olmaları için uyardı.

Bu süreçte katil Netanyahu'nun da Trump'a İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması için baskı yaptığı öne sürülüyor. Trump ise şimdilik müzakerelere daha fazla zaman tanımak istiyor.

HEDEF NEDEN KAZMA DAĞI? KATİL NETANYAHU NEYİ AMAÇLIYOR?

Nükleer silah iddialarının ardından gözler, hedef gösterilen Kazma Dağı'na çevrildi. Ancak yanıt bekleyen sorular yalnızca olası hedefle sınırlı değil. Asıl tartışma, katil Netanyahu'nun neden İran'a yönelik yeni bir saldırı istediği üzerinde yoğunlaşıyor.