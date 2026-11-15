Orta Doğu'da korkutan senaryo! Katil Netanyahu'dan Trump'a İran'a nükleer saldırı baskısı: Hedefte Kazma Dağı mı var?
ABD ile İran arasında diplomatik çözüm arayışları sürerken, Washington yönetiminin yeni bir askerî saldırıya hazırlandığı yönündeki iddialar bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Olası bir saldırının nükleer savaşa dönüşebileceği endişesi uluslararası kamuoyunda yeniden gündeme geldi. İki ülke arasındaki kritik gelişmeler ve bölgedeki olası senaryolar analiz haberimizde...
Washington yönetiminin nükleer seçeneği gerçekten değerlendirip değerlendirmediği henüz netlik kazanmış değil.
Bu süreçte katil Netanyahu'nun da Trump'a İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması için baskı yaptığı öne sürülüyor. Trump ise şimdilik müzakerelere daha fazla zaman tanımak istiyor.
HEDEF NEDEN KAZMA DAĞI? KATİL NETANYAHU NEYİ AMAÇLIYOR?
Nükleer silah iddialarının ardından gözler, hedef gösterilen Kazma Dağı'na çevrildi. Ancak yanıt bekleyen sorular yalnızca olası hedefle sınırlı değil. Asıl tartışma, katil Netanyahu'nun neden İran'a yönelik yeni bir saldırı istediği üzerinde yoğunlaşıyor.
Soykırımcı Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını gerçekten varoluşsal bir tehdit olarak değerlendirdiği için mi bu yönde adım atılmasını istediği, yoksa katil İsrail'in iç siyasi dengeleri, katil Netanyahu'nun iktidar mücadelesi ve bölgedeki güç dengelerinin de bu baskıda etkili olup olmadığı sorgulanıyor.
NÜKLEER TABU YIKILIRSA GERİ DÖNÜŞÜ OLMAZ
ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın gündeme taşıdığı iddiaların gerçeğe dönüşmesi halinde, uluslararası güvenlik açısından son derece kritik bir eşik aşılmış olacak. Konvansiyonel savaşlarda ateşkes ihtimali bulunurken nükleer silahların kullanılması, sonuçları çok daha ağır ve uzun vadeli bir sürecin kapısını aralayabilir.
Nükleer silah kullanımına ilişkin tabunun bir kez yıkılması durumunda dünyanın yeniden eski dengelerine dönüp dönemeyeceği ise yanıtı belirsiz bir soru olarak gündemdeki yerini koruyor.