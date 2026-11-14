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Trump'ın İran'a yönelik saldırı planı ve müzakere süreci

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Trump'ın İran'a yönelik saldırı planı ve müzakere süreci

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a saldırıları "şimdilik" yeniden başlatmak istemediği öne sürüldü.

The Washington Post'un haberine göre, ismi verilmeyen bir ABD'li yetkili, Trump'ın İran'a saldırıları "şimdilik" yeniden başlatmak istemediğini iddia etti.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi başka bir yetkili, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin son haftalarda ılımlı bir ilerleme kaydettiğini belirtti.

İran tarafının nükleer konusunu ele almayı kabul ettiğini savunan yetkili, ABD tarafının ise İran'ın ekonomik teşvik talebini görüşmeye açık olduğunu öne sürdü.

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#Donald Trump #İran
Şehade İbrahim
Editör
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