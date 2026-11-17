Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden bazıları siber saldırganların hedefi oldu. IKEA, BBC ve CNN gibi dev markaların da aralarında bulunduğu 178 şirketin internet sitesine zararlı kod yerleştirildiği ortaya çıktı. Kripto para ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan saldırganların iPhone ve iPad cihazları da hedef aldığı belirlendi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veren internet sitelerini hedef alan siber saldırı, güvenlik araştırmacıları tarafından ortaya çıkarıldı. IKEA, BBC, CNN ve Zoom gibi tanınmış kuruluşların da aralarında bulunduğu 178 şirketin internet sitesine zararlı kod yerleştirildiği bildirildi. Saldırganların kripto para cüzdanları ve kredi kartı bilgilerini ele geçirmeyi amaçladığı belirtilirken Apple marka iPhone ve iPad cihazların da hedef alındığı tespit edildi.

IKEA, BBC ve CNN gibi dünyaca ünlü kuruluşların da aralarında bulunduğu 178 şirketin internet sitesine zararlı kod yerleştirildiği ortaya çıktı. 178 ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNE ZARARLI KOD YERLEŞTİRİLDİ Güvenlik araştırmacısı Scott Helme, yaptığı açıklamada JavaScript ile yazılan zararlı kodun kripto varlıkları ve kart verilerini çalmanın yanı sıra cihazlara virüs yüklemek için de kullanıldığını belirtti. Helme, söz konusu kodun dijital optimizasyon platformu Optimizely üzerinden farklı sektörlerden 178 şirketin internet sitesine enjekte edildiğini kaydetti. Etkilenen kuruluşlar arasında IKEA, Salesforce, Equifax, BBC ve CNN'in yanı sıra Zoom, GitLab, HSBC, Air France-KLM, Ledger ve Peacock gibi önde gelen platformlar yer alıyor. Siber güvenlik şirketi HudsonRock da bu yöntemle zararlı kod dağıtıldığını doğrularken saldırıdan kaç kullanıcının etkilendiği henüz netlik kazanmadı.

Siber saldırganların kripto para cüzdanlarını ve kredi kartı bilgilerini hedef aldığı, iPhone ve iPad cihazlara da zararlı yazılım gönderdiği belirlendi. IPHONE VE IPAD CİHAZLARI DA HEDEF ALINDI Çok amaçlı tasarlanan zararlı yazılımın, kullanıcıların kripto para cüzdan adreslerini saldırganların adresleriyle değiştirdiği, kart bilgilerini kopyaladığı ve tarayıcı çerezleri ile ekran görüntülerini çaldığı tespit edildi. Ayrıca yazılımın Apple marka iPhone ve iPad cihazlara "Coruna" ve "DarkSword" adlı iOS istismar kitlerini gönderdiği belirlendi. Saldırganların hesaplarına yapılan doğrulanmış transferler, kripto para hırsızlığının halihazırda gerçekleştiğini ortaya koydu.