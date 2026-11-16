Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi (BSI), BundID kullanıcı hesaplarına yönelik siber saldırı girişimlerini doğruladı.

BSI sözcüsü, saldırganların çok sayıda kullanıcı hesabına otomatik yöntemlerle giriş yapmaya çalıştığını belirtti.

Sözcü, saldırı sırasında yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Bu durum, BundID hesaplarına yönelik otomatik ve toplu oturum açma girişimlerine yol açtı. Başarısız giriş denemeleri hesapların kilitlenmesine, otomatik e-postalar gönderilmesine ve hesap sahiplerinden şifrelerini sıfırlamalarının istenmesine neden oldu."

SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

BSI sözcüsü, alınan karşı önlemler sayesinde siber saldırı girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.

Ancak saldırıya karşı hangi teknik tedbirlerin uygulandığı ve kaç vatandaşın hesabının etkilendiği konusunda bilgi paylaşılmadı.

Alman hükümeti, saldırının ardından güvenlik önlemi olarak BundID hesaplarına kullanıcı adı ve şifreyle girişleri geçici olarak askıya aldı.