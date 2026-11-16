Almanya'da büyük siber saldırı! BundID sistemine erişim kısıtlandı
Almanya'da bilgisayar korsanları, vatandaşların 100'den fazla kamu hizmetine erişim sağladığı merkezi kimlik doğrulama sistemi BundID'yi hedef aldı. Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi (BSI), toplu giriş denemeleriyle gerçekleştirilen saldırının püskürtüldüğünü açıkladı. Güvenlik önlemleri kapsamında kullanıcı adı ve şifreyle girişler geçici olarak durduruldu.
Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi (BSI), BundID kullanıcı hesaplarına yönelik siber saldırı girişimlerini doğruladı.
BSI sözcüsü, saldırganların çok sayıda kullanıcı hesabına otomatik yöntemlerle giriş yapmaya çalıştığını belirtti.
Sözcü, saldırı sırasında yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Bu durum, BundID hesaplarına yönelik otomatik ve toplu oturum açma girişimlerine yol açtı. Başarısız giriş denemeleri hesapların kilitlenmesine, otomatik e-postalar gönderilmesine ve hesap sahiplerinden şifrelerini sıfırlamalarının istenmesine neden oldu."
SALDIRI PÜSKÜRTÜLDÜ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI
BSI sözcüsü, alınan karşı önlemler sayesinde siber saldırı girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.
Ancak saldırıya karşı hangi teknik tedbirlerin uygulandığı ve kaç vatandaşın hesabının etkilendiği konusunda bilgi paylaşılmadı.
Alman hükümeti, saldırının ardından güvenlik önlemi olarak BundID hesaplarına kullanıcı adı ve şifreyle girişleri geçici olarak askıya aldı.
Bu karar nedeniyle milyonlarca kullanıcının dijital kamu hizmetlerine merkezi sistem üzerinden standart giriş yöntemiyle erişimi kesildi.
MİLYONLARCA ŞİFRE KOMBİNASYONU DENENDİ
Handelsblatt'ın haberinde, saldırıların "kimlik bilgisi doldurma" (credential stuffing) yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.
Bu yöntemde saldırganlar, başka internet sitelerinde yaşanan veri ihlallerinde ele geçirilen kullanıcı bilgilerini farklı platformlarda deneyerek hesaplara erişim sağlamaya çalışıyor.
Otomatik yazılımlar kullanan bilgisayar korsanlarının, daha önce sızdırılan milyonlarca e-posta ve şifre kombinasyonunu BundID sisteminde denediği aktarıldı.
Saldırganların, farklı platformlarda aynı şifreyi kullanan vatandaşların hesaplarını ele geçirmeyi hedeflediği belirtildi.
BUNDID'DEN RESMİ DUYURU
BundID'nin internet sitesinden yapılan açıklamada da yetkisiz giriş denemeleri nedeniyle kullanıcı adı ve şifreyle erişimin geçici olarak devre dışı bırakıldığı bildirildi.
Sistemin standart giriş yönteminin ne zaman yeniden kullanıma açılacağına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
100'DEN FAZLA KAMU HİZMETİNE ERİŞİM SAĞLIYOR
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Almanya'da vatandaşlar, BundID üzerinden 100'den fazla kamu hizmetine çevrim içi erişim sağlayabiliyor.
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Sistem aracılığıyla işsizlik maaşı, çocuk parası ve öğrenci kredisi (BAföG) başvuruları yapılabiliyor.
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Ayrıca sabıka kaydı talebi, trafik ceza puanı sorgulama ve motorlu taşıtlar vergisi ödeme gibi işlemler de BundID üzerinden gerçekleştirilebiliyor