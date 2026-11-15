Fransa'da ulusal posta operatörü La Poste grubunun dijital iştiraklerinden Maileva şirketine yönelik siber saldırı sonucu 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı bildirildi. 22 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI Yerel basında çıkan haberlere göre, La Poste'a bağlı kurumsal belge ve çevrim içi posta gönderme platformu Maileva , eylül ayının ortasında siber saldırıya uğradı.

Fransa'da siber saldırıların ardı arkası kesilmiyor! 22 milyon kişinin verileri çalındı | Fotoğraf: AA Arşiv

SİBER SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

La Poste tarafından yapılan açıklamada, siber saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

FRANSA'DA SİBER SALDIRILAR ART ARDA GELDİ

Öte yandan Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da kasım ayının başında siber saldırıya uğradı.