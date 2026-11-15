Fransa'da dev siber saldırı! 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı
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Fransa'nın ulusal posta operatörü La Poste'a bağlı Maileva platformuna düzenlenen siber saldırıda 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı bildirildi. Eylül ayında gerçekleşen saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkede son dönemde bankalar ve süpermarketler de siber saldırıların hedefi oldu.
Fransa'da ulusal posta operatörü La Poste grubunun dijital iştiraklerinden Maileva şirketine yönelik siber saldırı sonucu 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı bildirildi.
22 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI
Yerel basında çıkan haberlere göre, La Poste'a bağlı kurumsal belge ve çevrim içi posta gönderme platformu Maileva, eylül ayının ortasında siber saldırıya uğradı.
Saldırı sonucunda platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi.
Saldırıda 133 milyon doları aşan kripto para çalındı.
Ülkede ekim ayında ise yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Saldırılar nedeniyle gıda ürünleri bozulurken maddi zarar meydana geldi.