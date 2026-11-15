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Fransa'da dev siber saldırı! 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Fransa'da dev siber saldırı! 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı

Fransa'nın ulusal posta operatörü La Poste'a bağlı Maileva platformuna düzenlenen siber saldırıda 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı bildirildi. Eylül ayında gerçekleşen saldırının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ülkede son dönemde bankalar ve süpermarketler de siber saldırıların hedefi oldu.

Fransa'da ulusal posta operatörü La Poste grubunun dijital iştiraklerinden Maileva şirketine yönelik siber saldırı sonucu 22 milyon kişinin kişisel verilerinin çalındığı bildirildi.
22 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI
Yerel basında çıkan haberlere göre, La Poste'a bağlı kurumsal belge ve çevrim içi posta gönderme platformu Maileva, eylül ayının ortasında siber saldırıya uğradı.

Saldırı sonucunda platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi.

Fransa'da siber saldırıların ardı arkası kesilmiyor! 22 milyon kişinin verileri çalındı | Fotoğraf: AA ArşivFransa'da siber saldırıların ardı arkası kesilmiyor! 22 milyon kişinin verileri çalındı | Fotoğraf: AA Arşiv
SİBER SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
La Poste tarafından yapılan açıklamada, siber saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
FRANSA'DA SİBER SALDIRILAR ART ARDA GELDİ
Öte yandan Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da kasım ayının başında siber saldırıya uğradı.

Ulusal posta şirketinin platformu hedef alındı! | Fotoğraf: AA ArşivUlusal posta şirketinin platformu hedef alındı! | Fotoğraf: AA Arşiv

Saldırıda 133 milyon doları aşan kripto para çalındı.

Ülkede ekim ayında ise yüzlerce süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıların hedefi oldu. Saldırılar nedeniyle gıda ürünleri bozulurken maddi zarar meydana geldi.

22 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi! Fransa'da büyük saldırı | Fotoğraf: AA Arşiv22 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi! Fransa'da büyük saldırı | Fotoğraf: AA Arşiv

Fransa Dışişleri Bakanlığı, süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılardan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tuttu.

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