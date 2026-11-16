İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, seçim günü Raam Partisi aktivistlerine yönelik gözaltı girişimleri, Netanyahu'ya yakın isimler tarafından önceden planlandı.

Polis sistemine sahte istihbarat bilgilerinin girildiği iddia edilen haberde, seçim günü en az 14 polis memurunun, 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmadan baskın düzenlediği belirtildi.

Norden'in ayrıca istihbarat sağlanması için daha önce Netanyahu'nun ofisinde görev yapmış bir kişiye yönlendirmede bulunduğu öne sürüldü.

İsrail polisi ile Şabak'ın, Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet etmek amacıyla birlikte hareket ettiği ileri sürüldü.

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İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara ile polis soruşturma biriminin harekete geçtiği ve kumpas iddialarını incelemeye aldığı bildirildi.

Netanyahu'nun, kendi ofisi tarafından organize edildiği iddia edilen olaylardan siyasi avantaj sağlamayı hedeflediği savunuldu.

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ARAP MİLLETVEKİLLERİNİN TELEFONLARINI DİNLEME TALEBİ

Haberde, Netanyahu tarafından göreve getirilen Şabak Direktörü David Zini'nin, Arap milletvekillerinin telefonlarının dinlenmesini talep ettiği de öne sürüldü.

Başsavcılığın, söz konusu talebi zayıf istihbarat bilgilerine dayandığı gerekçesiyle reddettiği belirtildi.

Zini'nin, "Araplar seçimleri çaldı" iddiasını ısrarla savunduğu ancak Başsavcılığa bu iddiayı destekleyen herhangi bir delil sunamadığı aktarıldı.

BAŞBAKANLIK OFİSİ İHBARI DOĞRULADI

Şabak, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, soruşturmanın Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in talimatları doğrultusunda ve yasalarla belirlenen sınırlar içerisinde yürütüldüğünü savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Genel Sekreter İdo Norden'in bir suçla ilgili edindiği istihbaratı polise ilettiğini belirterek ihbarın Norden tarafından yapıldığını doğruladı.

Öte yandan olayın ayrıntılarına vakıf olduğu belirtilen üst düzey bir emniyet yetkilisi, Şabak ve polisin rolüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaylar bana, İsrail'de artık adil bir seçim olmayacağını öğretti."