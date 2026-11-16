İsrail'de sandıktan skandal çıktı! Netanyahu'nun "seçimler çalındı" oyunu deşifre
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından geçici Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. İsrail basını, Netanyahu'nun "seçimler çalındı" iddiasını desteklemek amacıyla iç istihbarat servisi Şabak ve polisi kullanarak Filistinli siyasi aktivistlere kumpas kurdurduğu iddialarının incelendiğini duyurdu. Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun kurmayının polise ihbarda bulunduğunu doğruladı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, seçim günü Raam Partisi aktivistlerine yönelik gözaltı girişimleri, Netanyahu'ya yakın isimler tarafından önceden planlandı.
NETANYAHU'YA "SEÇİM KUMPASI" SUÇLAMASI
Haberde, seçimlerde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddiaların da seçim günü kamuoyunun gündemine taşındığı belirtildi.
İsrail polisi ile Şabak'ın, Netanyahu'nun siyasi çıkarlarına hizmet etmek amacıyla birlikte hareket ettiği ileri sürüldü.
POLİS SİSTEMİNE SAHTE İSTİHBARAT İDDİASI
Kanal 12'nin haberinde, seçim arifesinde Netanyahu'nun Genel Sekreteri İdo Norden'in polis yetkililerine Raam aktivistleri hakkında şikayette bulunduğu aktarıldı.
Norden'in ayrıca istihbarat sağlanması için daha önce Netanyahu'nun ofisinde görev yapmış bir kişiye yönlendirmede bulunduğu öne sürüldü.
Polis sistemine sahte istihbarat bilgilerinin girildiği iddia edilen haberde, seçim günü en az 14 polis memurunun, 3 Raam aktivistinin evine arama ve yakalama kararı olmadan baskın düzenlediği belirtildi.
NETANYAHU'NUN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI MERCEK ALTINDA
Haberde, söz konusu gelişmeler yaşanırken Netanyahu'nun sosyal medya hesabından seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasını yaymaya çalıştığı ileri sürüldü.
Netanyahu'nun, kendi ofisi tarafından organize edildiği iddia edilen olaylardan siyasi avantaj sağlamayı hedeflediği savunuldu.
Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunun da aynı iddiaları gün boyunca ekranlarına taşıdığı aktarıldı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İsrail polisinin, ülkenin güneyinde Raam aktivistlerine yönelik sonuçsuz kalan gözaltı girişimlerinin planlanması, uygulanması ve bunlara ilişkin bilgilerin yayılmasında rol oynadığı iddia edildi.
İsrail Başsavcısı Gali Baharav Miara ile polis soruşturma biriminin harekete geçtiği ve kumpas iddialarını incelemeye aldığı bildirildi.
ARAP MİLLETVEKİLLERİNİN TELEFONLARINI DİNLEME TALEBİ
Haberde, Netanyahu tarafından göreve getirilen Şabak Direktörü David Zini'nin, Arap milletvekillerinin telefonlarının dinlenmesini talep ettiği de öne sürüldü.
Başsavcılığın, söz konusu talebi zayıf istihbarat bilgilerine dayandığı gerekçesiyle reddettiği belirtildi.
Zini'nin, "Araplar seçimleri çaldı" iddiasını ısrarla savunduğu ancak Başsavcılığa bu iddiayı destekleyen herhangi bir delil sunamadığı aktarıldı.
BAŞBAKANLIK OFİSİ İHBARI DOĞRULADI
Şabak, Kanal 12'ye yaptığı açıklamada, soruşturmanın Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in talimatları doğrultusunda ve yasalarla belirlenen sınırlar içerisinde yürütüldüğünü savundu.
İsrail Başbakanlık Ofisi ise Genel Sekreter İdo Norden'in bir suçla ilgili edindiği istihbaratı polise ilettiğini belirterek ihbarın Norden tarafından yapıldığını doğruladı.
Öte yandan olayın ayrıntılarına vakıf olduğu belirtilen üst düzey bir emniyet yetkilisi, Şabak ve polisin rolüne ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu olaylar bana, İsrail'de artık adil bir seçim olmayacağını öğretti."