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Soykırımcı Netanyahu için yolun sonu! İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soykırımcı Netanyahu için yolun sonu! İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi

İsrail siyasetinde dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti kurma görevini katil Netanyahu'nun en güçlü rakibi Gadi Eisenkot'a verdi. Görevi 8 Kasım saat 17.00'de devralacak olan Eisenkot'un, yeni hükümeti kurmak için 28 günlük yasal süresi bulunuyor.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un, Eisenkot'u 8 Kasım Pazar günü yerel saatle 17.00'de hükümet kurma yetkisi vermek üzere Ofise davet ettiği belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Gadi Eisenkot, 67 milletvekilinin desteğine ulaşmıştı.İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un siyasi parti temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Gadi Eisenkot, 67 milletvekilinin desteğine ulaşmıştı.

Açıklamada, Herzog'un yaptığı istişare toplantılarında, seçimler sonucunda İsrail Meclisi'ne girmeye hak kazanan 120 milletvekilinden 67'sinin hükümet kurma yetkisini muhalefet lideri Eisenkot'a verme tavsiyesinde bulunduğu hatırlatıldı.

Buna karşın mevcut Başbakan katil Netanyahu'nun 46 milletvekilinin desteğini alabildiği, Netanyahu'nun son koalisyonunda yer alan Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisinin ise 7 milletvekiliyle kimseyi önermemeyi tercih ettiği aktarıldı.

Herzog'un, hükümet kurma yetkisi verme niyetini Eisenkot'a bildirdiği belirtilen açıklamada, "Temel Yasa" uyarınca Eisenkot'un yetkiyi aldıktan sonra hükümet kurabilmek için 28 gün süreye sahip olacağı, ihtiyaç olması halinde kendisine 14 gün ek süre verileceği ifade edildi.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon (53) ve muhalefet blokları (48), 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdiİsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini Gadi Eisenkot'a verdi

Seçimlerde 19 milletvekili çıkararak tarihi sayıya ulaşan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Herzog ile yapılan istişare görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesi önerisinde bulunmuştu.

Eisenkot, kuracağı koalisyonda Arap partilerinin yer almayacağını kaydetmişti.

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