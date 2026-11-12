İsrail'de İran saldırısı gerilimi! Eisenkot'tan Netanyahu'ya kritik uyarı

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, İran'a olası saldırı tartışmaları sürerken geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'yu uyardı. Eisenkot, acil bir tehdit bulunmadığı sürece yeni hükümet kurulana kadar askeri adımlardan kaçınılmasını istedi. Netanyahu'nun ofisi ise uyarıya tepki gösterdi.

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in gergin bir güvenlik ortamından geçtiğini belirtti.

Netanyahu'ya sorumluluklarını hatırlatan bir mektup gönderdiğini açıklayan Eisenkot, yeni hükümet göreve başlayana kadar ertelenebilecek askeri adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Eisenkot, mektubunda "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL DEMOKRASİSİ ÜZERİNDE YIKICI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

Eisenkot, doğrudan ve acil bir tehdit bulunmadan güvenlik güçlerinin harekete geçirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu'ya seslenen Eisenkot, "Doğrudan, acil ve ertelenemez bir tehdit olmadan güvenlik güçlerini harekete geçirmek, İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına olan güveni üzerinde yıkıcı sonuçlara yol açabilir." dedi.

Eisenkot ayrıca Netanyahu'dan güvenlik kurumlarının yöneticilerini "kendisinden beklenen" ile "doğru olan" arasında seçim yapmak zorunda bırakmamasını istedi.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN SERT TEPKİ

Eisenkot'un açıklamalarının ardından iki isim arasında güvenlik politikaları üzerinden tartışma başladı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, hükümetin güvenlikle ilgili kararlarının güvenlik kurumlarıyla tam koordinasyon içinde alındığı savunuldu.

Açıklamada, "Eisenkot'un mektubu, hassas güvenlik konularını kamuoyunda tartışmaya açmak için yapılan sorumsuz bir davranıştır." ifadeleri kullanıldı.

EISENKOT'TAN YENİ AÇIKLAMA

Netanyahu'nun ofisinden gelen tepkiye yanıt veren Eisenkot, resmi kanallardan güvenlik brifingi alma talebinin reddedildiğini belirtti.

Eisenkot ayrıca Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısını ertelemeye çalıştığını öne sürdü.

İki isim arasındaki tartışma, İran'a yönelik olası askeri operasyonların gündemde olduğu bir dönemde yaşandı.