İsrail basınından İran iddiası! ABD'den saldırı uyarısı

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İsrail ordusuna İran'a yönelik yeni saldırılara hazırlıklı olması yönünde mesaj ilettiğini öne sürdü. Aynı uyarının Körfez ülkelerine de yapıldığı iddia edilirken, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını artırdığı belirtildi. CENTCOM ise daha önce bu yöndeki iddiaları yalanlamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu ile hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot arasındaki güvenlik brifinginin sona ermesinin ardından dikkat çeken bir haber yayımladı.

ABD'li bir kaynağa dayandırılan haberde, CENTCOM'un son günlerde İsrail ordusuna İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline karşı hazırlıklı olması yönünde uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE DE MESAJ İLETİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

KAN'ın haberinde, "Yeni bir savaşa hazırlıklı olunması gerektiği" yönündeki mesajın yalnızca İsrail'e değil, Körfez ülkelerine de iletildiği iddia edildi.

Söz konusu mesajların, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına gerek olmadığı yönündeki son açıklamalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde, Washington yönetiminin Orta Doğu'ya askeri kaynak aktarmayı sürdürdüğü öne sürüldü.

ABD'nin Orta Doğu ve Avrupa'daki üslerinde yaklaşık 200 yakıt ikmal uçağı bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca George Washington ve George Bush adlı iki ABD uçak gemisinin bölgede bulunduğu, üçüncü uçak gemisi Roosevelt'in ise gelecek hafta Umman açıklarına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

NETANYAHU İLE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA ANLAŞMAZLIK İDDİASI

İsrail basınında daha önce yayımlanan haberlerde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırı planlarına itiraz ettiği ve taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığı öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ise İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenleme niyetinde olduğu iddia edilmişti.

EISENKOT'TAN ASKERİ EYLEM UYARISI

İsrail'de hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Netanyahu'ya acil olmayan askeri eylemlerden kaçınması çağrısında bulunmuş ve güvenlik brifingi talep etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Genelkurmay Başkanı ve güvenlik yetkilileriyle durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirmişti.

CENTCOM ise daha önce uluslararası basında yer alan, İsrail'den İran'a yönelik savaşın yeniden başlamasına hazırlanmasını istediği yönündeki haberleri "spekülasyondan ibaret" olarak nitelendirerek yalanlamıştı.