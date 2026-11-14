Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Nvidia'yı sarsan skandal ABD yönetiminde krize dönüştü. Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen bir isimle bağlantılı Singapur merkezli Megaspeed şirketine Nvidia çiplerinin satışına kısıtlama getirilmemesinden Ticaret Bakanı Howard Lutnick'i sorumlu tuttu. Trump yönetiminde bakanlar arasında yaşanan görüş ayrılığı büyürken Kongre de Lutnick hakkında soruşturma ve ifade çağrısı yaptı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Hazine, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları ile ABD Ticaret Temsilciliğinin Megaspeed International şirketinin ihracat kontrol listesine alınmasını aylardır desteklediğini söyledi. Ancak karar yetkisinin Ticaret Bakanlığında olduğunu vurgulayan Bessent, "Ticaret Bakanlığı aylardır bu konuda adım atmıyor. Bakan yardımcım aylardır bu konuyu gündeme getiriyor" ifadelerini kullandı. CASUSLUK İDDİALARI VE 4 MİLYAR DOLARLIK ÇİP SATIŞI Skandalın merkezindeki Megaspeed'in, Nvidia'nın gelişmiş yarı iletkenlerinden 4 milyar doların üzerinde satın aldığı belirtiliyor. ABD istihbaratının Çin adına casusluk yaptığından şüphelendiği şirketin eski yöneticisi Alice Huang'ın, eski Nvidia CEO'su Jensen Huang ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. Çin ise casusluk suçlamalarını reddediyor.

9 Kasım 2026'da elde edilen CTI video görüntüsünden alınan karede, Reuters'ın ayrı bir fotoğrafla karşılaştırarak Alice Huang olarak tanımladığı kadın, 22 Mayıs 2025'te Tayvan'ın Taipei kentinde bir restoranda Nvidia CEO'su Jensen Huang (siyahlı) ile akşam yemeğinde görülüyor. (Foto: REUTERS) ABD Adalet Bakanlığı, Megaspeed'in ihracat kontrol yasalarını ihlal ederek gelişmiş Nvidia çiplerini Çin'e gönderip göndermediğini araştırıyor. KONGRE'DEN LUTNICK'E HESAP VER ÇAĞRISI Skandal Kongre'ye de taşındı. Demokrat senatör Ron Wyden ve Temsilciler Meclisi üyesi Richard Neal, Lutnick'e mektup göndererek Nvidia çiplerinin ihracatına ilişkin tüm kayıtların korunmasını istedi. Cumhuriyetçi Senatör John Kennedy de Ticaret Bakanı'nın kamuoyu önünde açıklama yapması ve Senato'da ifade vermesi gerektiğini söyledi. Kennedy, "Ticaret Bakanlığı, Bay Huang'ın ilişki yaşadığı casusun şirketine 4 milyar dolarlık gelişmiş çip satışına onay verdi. Bunun nedenini bilmek istiyorum" dedi.