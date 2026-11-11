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ABD'de Hegseth'e azil kalkanı! Kongre'den ret kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de Hegseth'e azil kalkanı! Kongre'den ret kararı

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasını hedefleyen 8 maddelik azil önergesini 204'e karşı 211 oyla engelledi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin öncülük ettiği girişim, Hegseth'e yönelik ağır suçlamalara rağmen Kongre'den geçemedi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini engelleyen karar, Temsilciler Meclisinde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de bakanın eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu.

HEGSETH'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden tasarıda, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Tasarıda ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

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#Pete Hegseth #Temsilciler Meclisi #Azil Önergesi
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