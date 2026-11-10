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ABD'de İran savaşı sonrası siyasi hesaplaşma büyüdü! Cumhuriyetçi vekil Hegseth hakkında azil maddelerini sundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de İran savaşı sonrası siyasi hesaplaşma büyüdü! Cumhuriyetçi vekil Hegseth hakkında azil maddelerini sundu

ABD'de ara seçimlerde yaşanan ağır yenilginin ardından Trump yönetiminde hesaplaşma başladı. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki kontrolünü kaybetmesinde İran savaşının etkili olduğu yönündeki eleştiriler büyürken, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil süreci başlatıldı. Üstelik girişimin öncülüğünü Demokratlar değil, Cumhuriyetçi bir milletvekili üstlendi. Washington Post'un Beyaz Saray kulislerine dayandırdığı özel haberine göre Trump yönetiminde Hegseth'i uzun süre savunmak için siyasi bedel ödemeye yönelik isteğin düşük olduğu, bakanın gözden çıkarılabileceği konuşuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin politikası, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından yönetim içinde yeni bir krize dönüştü. Seçim sonuçlarının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik eleştiriler artarken, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, bakan hakkında azil maddelerini resmen sundu.

İran savaşının yönetiminde önemli rol oynayan Hegseth, şimdi kendi partisinden gelen azil girişimiyle karşı karşıya. Washington'da tartışmalar büyürken gözler Trump'ın savunma bakanını görevde tutup tutmayacağına çevrildi.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie (Kentucky), Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil kararı alınmasına yönelik önergesiyle ilgili 9 Kasım 2026'da Washington'daki Kongre binasında basın toplantısı düzenliyor. (Foto: REUTERS)ABD Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie (Kentucky), Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil kararı alınmasına yönelik önergesiyle ilgili 9 Kasım 2026'da Washington'daki Kongre binasında basın toplantısı düzenliyor. (Foto: REUTERS)

SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASI İRAN SAVAŞINA KESİLDİ

Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde yaşadığı ağır kayıp, Trump yönetiminin İran politikasını yeniden tartışmaya açtı. Demokratların Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından Cumhuriyetçiler arasında savaşın siyasi sonuçlarına ilişkin hesaplaşma başladı.

Cumhuriyetçi yönetim içindeki bazı isimler, İran savaşının seçmenlerin tepkisini artırdığını ve partinin seçim yenilgisinde önemli rol oynadığını savunuyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de seçim sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, "Kaybetmemizin nedeni savaş." ifadelerini kullandı. Vance, 2024'te kendisine ve Trump'a oy veren çok sayıda seçmenin bu kez Demokratları desteklediğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 9 Kasım 2026'da Washington'da düzenlenen ʺUlusal Gaziler Küçük İşletmeler Haftasıʺnın açılış etkinliğinde konuşuyor. (Foto: AFP)ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 9 Kasım 2026'da Washington'da düzenlenen ʺUlusal Gaziler Küçük İşletmeler Haftasıʺnın açılış etkinliğinde konuşuyor. (Foto: AFP)

Washington Post'un daha önce yayımladığı değerlendirmede de İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde belirleyici siyasi sorunlardan biri haline geldiği, Pentagon yönetiminin ise savaşın maliyeti ve stratejisi nedeniyle baskı altında kaldığı aktarıldı.

TRUMP'IN SAVUNMA BAKANINA KENDİ PARTİSİNDEN AZİL HAMLESİ

Hegseth hakkındaki azil girişiminin öncülüğünü Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie üstlendi.

Massie, Trump yönetiminin Kongre'nin onayını almadan İran'a karşı savaşı başlattığını ve milletvekillerinin askeri operasyonların durdurulması yönündeki taleplerine rağmen saldırıların sürdürüldüğünü savundu.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda azil maddelerini okuyan Massie, Hegseth'i yetkilerini kötüye kullanmakla ve hukuka aykırı emirleri bilerek uygulamakla suçladı.

Cumhuriyetçi vekil, savunma bakanının İran'a yönelik saldırıları gerçekleştirmesinin anayasal yetkilerin ihlali anlamına geldiğini ileri sürerek, "Görevde kalmasına izin verilirse anayasa için tehdit olmaya devam edecek." dedi.

Massie'nin girişimine Temsilciler Meclisi Demokrat yönetimi de destek verdi.

İranlılar, 4 Kasım 2026'da Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı gösteride, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un fotoğraflarının bulunduğu dev pankartı ateşe verdi. (Foto: EPA)İranlılar, 4 Kasım 2026'da Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı gösteride, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un fotoğraflarının bulunduğu dev pankartı ateşe verdi. (Foto: EPA)

WASHINGTON POST'TAN BEYAZ SARAY KULİSLERİNİ SARSAN İDDİA: HEGSETH GÖZDEN ÇIKARILABİLİR!

Azil girişiminin ardından Washington'da asıl dikkat çeken gelişme ise Beyaz Saray'ın Hegseth'e ne kadar sahip çıkacağına ilişkin tartışmalar oldu.

Washington Post'un Beyaz Saray stratejisine yakın kaynaklara ve eski yönetim yetkililerine dayandırdığı özel haberine göre Trump'ın çevresinde, Hegseth'in azil süreci boyunca güçlü biçimde savunulması için önemli miktarda siyasi sermaye harcanmasına yönelik isteğin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Gazeteye konuşan ve Beyaz Saray çalışanlarıyla temasını sürdüren iki eski Trump yönetimi yetkilisi, yönetim içinde Hegseth'i uzun süre savunmaya yönelik güçlü bir isteğin bulunmadığını belirtti.

Haberdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Trump'ın şimdiye kadar azil sürecine yönelik kamuoyu önünde sert bir saldırı başlatmaması. Eski yetkililer, başkanın sürecin kendi seyrinde ilerlemesine izin veriyor gibi göründüğüne dikkat çekti.

Gazeteye konuşan ve Trump'a yakın bir başka kaynak ise Hegseth'in yakın zamanda Beyaz Saray tarafından "gözden çıkarılmasının" ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Bu değerlendirmeler, Trump'ın kamuoyu önünde savunduğu Hegseth'in geleceğinin yönetim içinde tartışmaya açıldığını ortaya koydu.

WILES'IN GİDİŞİ HEGSETH'E ZAMAN KAZANDIRDI, MİLLER DÖNEMİ BELİRSİZLİK GETİRDİ

Washington Post'un haberindeki bir diğer önemli ayrıntı, Beyaz Saray'daki görev değişikliğinin Hegseth'in geleceğine etkisi oldu.

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın görevden ayrılması, savunma bakanı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Wiles, yönetim içinde Hegseth'e yönelik en sert eleştirileri yönelten isimlerden biriydi.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Mart 2026'da Washington'daki Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda Kennedy Center yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen öğle yemeğinde, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yanında otururken konuşuyor. (Foto: REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump, 16 Mart 2026'da Washington'daki Beyaz Saray'ın Doğu Salonu'nda Kennedy Center yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen öğle yemeğinde, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın yanında otururken konuşuyor. (Foto: REUTERS)

Gazeteye konuşan ve Beyaz Saray'ın stratejisine aşina iki kaynak, Wiles'ın ayrılmasının Trump'ın seçim yenilgisinin ardından ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetim değişikliğini de sağladığını belirtti.

Haberde, Trump ve danışmanlarının ara seçimlerden önce Hegseth'in görevden alınabilecek ilk isimlerden biri olmasını değerlendirdiği de aktarıldı. Trump'ın bu süreçte arkadaşlarını ve siyasi müttefiklerini arayarak savunma bakanı hakkındaki görüşlerini sorduğu belirtildi.

Ancak Wiles'ın seçim öncesinde Trump'la yaşadığı gerilimin, Hegseth'e kendisini savunması için zaman kazandırdığı ifade edildi.

Wiles'ın yerine getirilen Stephen Miller ile Hegseth'in ailelerinin yakın ilişki içinde olduğu, aynı askeri yerleşkede komşu olarak yaşadıkları da haberde yer aldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 27 Temmuz 2026'da Washington'daki Pentagon'da düzenlenen Meksika Sınırı Savunma Madalyası Töreni'nde Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller ile tokalaşıyor. (Foto: AFP)ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 27 Temmuz 2026'da Washington'daki Pentagon'da düzenlenen Meksika Sınırı Savunma Madalyası Töreni'nde Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller ile tokalaşıyor. (Foto: AFP)

Buna rağmen Beyaz Saray çevresindeki bazı isimler, Miller'ın yeni görevinde Trump'ın siyasi gündemine odaklanacağını ve Hegseth'i uzun süre savunmak için mücadele etmeyeceğini düşünüyor.

Eski bir yönetim yetkilisi, Miller'ın Senato'yu iyi tanıdığına dikkat çekerek, "Miller, işlerin halledilmesi gerektiğini biliyor. Özel kalem müdürü olarak uğruna ölmeye değecek bir mücadele bu değil." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN HEGSETH'E DESTEK: "SAVAŞI KAZANDI"

Beyaz Saray'daki tartışmalara rağmen Trump, kamuoyu önünde savunma bakanına desteğini sürdürüyor.

Pazartesi günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Hegseth'in Pentagon'daki yönetimini ve İran savaşındaki rolünü savundu.

Hegseth'in azil girişimiyle karşı karşıya kalmasına ilişkin soruya Trump, "Hegseth ne yaptı ki? Savaşı kazandı." yanıtını verdi.

Ancak Trump, İran savaşının yol açtığı benzin fiyatlarındaki artışın kamuoyunda siyasi tepkiye neden olduğunu da kabul etti.

Hegseth ise azil girişimini önemsemediğini belirterek, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi desteğe ilişkin soruya, "Bu konuda endişeli değiliz." karşılığını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte konuşuyor. (Foto: AFP)ABD Başkanı Donald Trump, 2 Aralık 2025'te Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nda Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte konuşuyor. (Foto: AFP)

AZİL OYLAMASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Massie'nin sunduğu azil maddelerinin Temsilciler Meclisi'nde çarşamba akşamına kadar oylanması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin tasarıyı Yargı Komitesi'ne göndermesi veya tamamen gündemden düşürmesi halinde süreç ertelenebilecek.

Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesi durumunda dosya Senato'ya gönderilecek. Ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da Hegseth'in görevden alınmasına yönelik girişimin başarılı olması zor görünüyor.

Demokratların yeni yılın başında Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğu devralacak olması ise Hegseth üzerindeki siyasi baskıyı artırabilecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Trump yönetimi, Cumhuriyetçi milletvekillerini azil girişimine karşı çıkmaya ikna etmek için Hegseth'in ekibi tarafından hazırlanan savunma metinlerini de müttefiklerine dağıttı.

Buna rağmen Washington'daki temel soru değişmedi: İran savaşının siyasi faturası Hegseth'e mi kesilecek, yoksa Trump savunma bakanını görevde tutmak için kendi partisinden gelen azil girişimine karşı mücadele mi verecek?

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