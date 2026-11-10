ABD'de İran savaşı sonrası siyasi hesaplaşma büyüdü! Cumhuriyetçi vekil Hegseth hakkında azil maddelerini sundu
ABD'de ara seçimlerde yaşanan ağır yenilginin ardından Trump yönetiminde hesaplaşma başladı. Cumhuriyetçilerin Kongre'nin iki kanadındaki kontrolünü kaybetmesinde İran savaşının etkili olduğu yönündeki eleştiriler büyürken, Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında azil süreci başlatıldı. Üstelik girişimin öncülüğünü Demokratlar değil, Cumhuriyetçi bir milletvekili üstlendi. Washington Post'un Beyaz Saray kulislerine dayandırdığı özel haberine göre Trump yönetiminde Hegseth'i uzun süre savunmak için siyasi bedel ödemeye yönelik isteğin düşük olduğu, bakanın gözden çıkarılabileceği konuşuluyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşına ilişkin politikası, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından yönetim içinde yeni bir krize dönüştü. Seçim sonuçlarının ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik eleştiriler artarken, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, bakan hakkında azil maddelerini resmen sundu.
İran savaşının yönetiminde önemli rol oynayan Hegseth, şimdi kendi partisinden gelen azil girişimiyle karşı karşıya. Washington'da tartışmalar büyürken gözler Trump'ın savunma bakanını görevde tutup tutmayacağına çevrildi.
SEÇİM YENİLGİSİNİN FATURASI İRAN SAVAŞINA KESİLDİ
Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde yaşadığı ağır kayıp, Trump yönetiminin İran politikasını yeniden tartışmaya açtı. Demokratların Kongre'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadında çoğunluğu elde etmesinin ardından Cumhuriyetçiler arasında savaşın siyasi sonuçlarına ilişkin hesaplaşma başladı.
Cumhuriyetçi yönetim içindeki bazı isimler, İran savaşının seçmenlerin tepkisini artırdığını ve partinin seçim yenilgisinde önemli rol oynadığını savunuyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de seçim sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, "Kaybetmemizin nedeni savaş." ifadelerini kullandı. Vance, 2024'te kendisine ve Trump'a oy veren çok sayıda seçmenin bu kez Demokratları desteklediğini belirtti.
Washington Post'un daha önce yayımladığı değerlendirmede de İran savaşının Cumhuriyetçilerin seçim yenilgisinde belirleyici siyasi sorunlardan biri haline geldiği, Pentagon yönetiminin ise savaşın maliyeti ve stratejisi nedeniyle baskı altında kaldığı aktarıldı.
TRUMP'IN SAVUNMA BAKANINA KENDİ PARTİSİNDEN AZİL HAMLESİ
Hegseth hakkındaki azil girişiminin öncülüğünü Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie üstlendi.
Massie, Trump yönetiminin Kongre'nin onayını almadan İran'a karşı savaşı başlattığını ve milletvekillerinin askeri operasyonların durdurulması yönündeki taleplerine rağmen saldırıların sürdürüldüğünü savundu.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda azil maddelerini okuyan Massie, Hegseth'i yetkilerini kötüye kullanmakla ve hukuka aykırı emirleri bilerek uygulamakla suçladı.
Cumhuriyetçi vekil, savunma bakanının İran'a yönelik saldırıları gerçekleştirmesinin anayasal yetkilerin ihlali anlamına geldiğini ileri sürerek, "Görevde kalmasına izin verilirse anayasa için tehdit olmaya devam edecek." dedi.
Massie'nin girişimine Temsilciler Meclisi Demokrat yönetimi de destek verdi.