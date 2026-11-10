İranlılar, 4 Kasım 2026'da Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda düzenlenen ABD ve İsrail karşıtı gösteride, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un fotoğraflarının bulunduğu dev pankartı ateşe verdi. (Foto: EPA)

WASHINGTON POST'TAN BEYAZ SARAY KULİSLERİNİ SARSAN İDDİA: HEGSETH GÖZDEN ÇIKARILABİLİR!

Azil girişiminin ardından Washington'da asıl dikkat çeken gelişme ise Beyaz Saray'ın Hegseth'e ne kadar sahip çıkacağına ilişkin tartışmalar oldu.

Washington Post'un Beyaz Saray stratejisine yakın kaynaklara ve eski yönetim yetkililerine dayandırdığı özel haberine göre Trump'ın çevresinde, Hegseth'in azil süreci boyunca güçlü biçimde savunulması için önemli miktarda siyasi sermaye harcanmasına yönelik isteğin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Gazeteye konuşan ve Beyaz Saray çalışanlarıyla temasını sürdüren iki eski Trump yönetimi yetkilisi, yönetim içinde Hegseth'i uzun süre savunmaya yönelik güçlü bir isteğin bulunmadığını belirtti.

Haberdeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Trump'ın şimdiye kadar azil sürecine yönelik kamuoyu önünde sert bir saldırı başlatmaması. Eski yetkililer, başkanın sürecin kendi seyrinde ilerlemesine izin veriyor gibi göründüğüne dikkat çekti.

Gazeteye konuşan ve Trump'a yakın bir başka kaynak ise Hegseth'in yakın zamanda Beyaz Saray tarafından "gözden çıkarılmasının" ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Bu değerlendirmeler, Trump'ın kamuoyu önünde savunduğu Hegseth'in geleceğinin yönetim içinde tartışmaya açıldığını ortaya koydu.

WILES'IN GİDİŞİ HEGSETH'E ZAMAN KAZANDIRDI, MİLLER DÖNEMİ BELİRSİZLİK GETİRDİ

Washington Post'un haberindeki bir diğer önemli ayrıntı, Beyaz Saray'daki görev değişikliğinin Hegseth'in geleceğine etkisi oldu.

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Susie Wiles'ın görevden ayrılması, savunma bakanı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Wiles, yönetim içinde Hegseth'e yönelik en sert eleştirileri yönelten isimlerden biriydi.