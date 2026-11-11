Suudi Arabistan Türkiye ile demir yolu mutabakatını onayladı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptını onayladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda alınan karar, iki ülke arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı.