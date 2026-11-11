Suudi Arabistan Türkiye ile demir yolu mutabakatını onayladı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptını onayladı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında Riyad'da gerçekleştirilen toplantıda alınan karar, iki ülke arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki iş birliği ele alındı.
Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında iş birliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalanmıştı.
#Suudi Arabistan #Demir Yolu Mutabakatı