Kongre'deki azil girişimini eleştiren Hegseth, "Durumundan memnun olmayan ve seçimlerde yenilmiş bir Kongre üyesinin yapmaya çalıştığı şey, ne denetim ne de hesap verebilirlik ile ilgili. Bu, ego ve hınçla hazırlanmış bir manifesto. Aleyhimdeki azil girişimi, siyasi bir şovdan ibaret." dedi.

Hegseth, "Kongrenin, görevlerini yürüttükleri sırada operasyonlarını baltalayacağı mesajını vererek Amerikan savaşçılarını hedef haline getiriyor. Bu yapılan vatanseverlik değil, sabotajdır." ifadelerini kullandı.

"BU YAPILAN VATANSEVERLİK DEĞİL, SABOTAJDIR" Kongre'deki karar tasarısının ABD'nin düşmanlarına yanlış mesaj vereceğini öne süren Hegseth, hukuka uygun olduğunu savunduğu askeri operasyonların hedef alındığını belirtti.

"Bu şovu daha önce de gördük. Başkan Trump'ı kusursuz bir telefon görüşmesi nedeniyle azletmeye çalıştılar. Görevdeki son haftasında bir kez daha aynısını yaptılar. İkisinde de başarısız oldular. İkisinden de daha güçlü çıktı ve Amerikan halkı, onu yeniden Beyaz Saray'a gönderdi. Şimdi üçüncü kez yapıyorlar ve bu kez bir kabine üyesini hedef alıyorlar. Yine başarısız olacaklar."

Yaşananların siyasi bir anlaşmazlıktan kaynaklandığını savunan Hegseth, sözlerini şöyle sürdürdü:

Hegseth, "Bu operasyonların her birinin arkasındayım. Onları gururla yürüttüm ve yarın olsa yine yaparım." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLARIN HER BİRİNİN ARKASINDAYIM" Medyanın Destansı Öfke Operasyonu'nun başarısını kabul etmek istemediğini savunan Hegseth, uyuşturucu kartelleriyle mücadele, Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarının artırılması gibi konulara da değindi.

İran'a yönelik askeri operasyonları savunan Hegseth, çatışmaların sorumluluğunu İran'a yükledi. Hegseth, "Bu savaşı biz başlatmadık, 47 sene önce İran başlattı. Başkan Trump, başka hiçbir başkanın yapmaya hazır olmadığını yaptı. Zor ama doğru olanı yaptı. Siyasi hesaplarla değil, Amerikan halkının emniyeti ve güvenliği için gerekli olanı yaptı." dedi.

"Kusursuz bir operasyondu ve nükleer tesisler yok edildi. Ardından Destansı Öfke Operasyonu'nda her ölçüte göre tarihi bir askeri zafer kazandık. Kırk günden kısa süren kesintisiz muharebede 13 binden fazla hedef vuruldu. Donanmaları batırıldı, hava kuvvetleri yere indirildi, savunma sanayileri ortadan kaldırıldı. Nükleer sanayi altyapılarının yüzde 80'inden fazlası yok edildi. Orduları harap oldu. Geçilmez abluka uygulamada. Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz."

İRAN'A YÖNELİK OPERASYONLARDA 13 BİNDEN FAZLA HEDEF İDDİASI İran'a yönelik Gece Yarısı Çekici Operasyonu'nu Amerikan tarihinin en büyük ve en başarılı B-2 saldırısı olarak nitelendiren Hegseth, Destansı Öfke Operasyonu'nda da önemli askeri sonuçlar elde ettiklerini savundu.

1. Pentagon'da kritik basın toplantısı! Hegseth'ten peş peşe mesajlar | Fotoğraf: EPA

Washington'daki siyasetçilerin uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu iddia ettikleri teknelere saldıran ABD askerlerini savaş suçlarıyla itham ettiğini belirten Hegseth, şunları söyledi:

"Bugün bir bakanı yargılamak, yarın o emirleri uygulayan kadın ve erkekleri yargılamak istiyorlar. Savaşçılarımızın peşine düşmek istiyorlarsa, önce beni aşmaları gerekecek."

SİVİLLERİN HEDEF ALINDIĞI SUÇLAMALARINI REDDETTİ

İran, Venezuela ve Yemen'deki operasyonların yanı sıra uyuşturucu kartellerine yönelik askeri müdahalelerin meşru olduğunu savunan Hegseth, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran, karteller, Maduro, Yemen. Her biri, başkomutanın emrettiği, ardından benim emir verdiğim, Kongre'ye bildirilen ve görevini yapan Amerikan savaşçıları tarafından yürütülen meşru operasyonlardı. Terör rejimlerinin kabiliyetlerini yok ettik. Toplumlarımıza zehir taşıyan tekneleri batırdık. Bir uyuşturucu diktatörünü kelepçeledik. Bunlar ağır suçlar değil, bizim işimiz. Ve işimizi iyi yaptık."

ABD ordusunun sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları da reddeden Hegseth, "Sivilleri hedef alanlar, yalnızca peşine düştüğümüz teröristlerdir." dedi.

İRAN'A YENİ SALDIRI OLASILIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Basın toplantısında Hegseth'e, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatmama sinyali vermesi halinde ülkenin askeri kapasitesinin nasıl sınırlandırılacağı soruldu.

Hegseth, "Bu nükleer tesisleri izlemeyi ve ne olup bittiğini görmeyi sürdürebiliyoruz. Müdahale gerektiren kötü niyetli bir faaliyet görürsek, harekete geçeriz." yanıtını verdi.

TRUMP'A DESTEK: "DAHA İYİ BİR BAŞKOMUTANIMIZ OLMADI"

Trump'ın kendisine desteğini açıklayıp açıklamadığı sorusunu da yanıtlayan Hegseth, "Başkanın kendi adına konuşmasını tercih ederim. Desteği için minnettarım. Daha iyi bir başkomutanımız olmadı." dedi.

Başkan Yardımcısı James David Vance'in İran savaşının Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kaybetmesinin başlıca nedenlerinden biri olduğu yönündeki değerlendirmesine katılıp katılmadığı sorulan Hegseth, şu yanıtı verdi:

"Başkan Yardımcısına büyük saygım var ve kesinlikle karşılıklı suçlamalara girmeyeceğim. Neyse ki siyaset benim alanım değil. Benim işim Savunma Bakanlığı."

Trump'ın "Bütün bunları yeniden yapmak zorunda olsaydık, yine yapar mıydık? Kesinlikle." şeklindeki açıklamasına katıldığını belirten Hegseth, "Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da çok iyi ifade ettiği gibi, İran savaşı popüler olmayabilir ama gerekliydi." dedi.