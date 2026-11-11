ABD Cumhuriyetçilerinde yeni dönem! Jim Jordan lider oldu

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki yeni dönem liderlerini belirledi. Demokratlara karşı ağır kayıplar yaşayan Cumhuriyetçilerde Temsilciler Meclisi'nin yeni azınlık lideri Jim Jordan olurken, Senato lideri John Thune koltuğunu korudu.

3 Kasım'da Demokratlara kaybeden ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, kapalı oylamalarda hem Temsilciler Meclisi hem de Senato liderlerini seçti.

Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu rakibine kaptıran Cumhuriyetçiler, böylece oylamalarda kendi partilerinin yeni dönemdeki azınlık liderliğini yapacak isimleri belirlemiş oldu.

Buna göre Ohio eyaletinden meclise giren ve uzun yıllardır partide önemli görevler yürüten Jim Jordan, Steve Scalise'yi 73'e karşı 106 oyla geride bırakarak partinin yeni dönemdeki azınlık lideri olmaya hak kazandı.

Öte yandan Senato'daki Cumhuriyetçiler de seçimlerdeki ağır kayıplara rağmen John Thune'u lider olarak tutma kararı aldı. Güney Dakota Senatörü Thune, parti içindeki popüler kimliğinin de etkisiyle söz konusu göreve yeniden seçilmeyi başardı. ABD'de 3 Kasım seçimleriyle şekillenen 120. dönem Kongresi, resmi olarak faaliyetlerine 3 Ocak 2027'de başlayacak.