İrlanda'da bomba ihbarı paniğe neden oldu. İrlanda'nın ulusal yayın kuruluşu RTÉ başta olmak üzere ülke genelindeki çok sayıda medya kuruluşunun, gelen bomba ihbarları üzerine tahliye edildiği bildirildi.

İrlanda'da, aralarında ülkenin ulusal kamu yayıncısı RTÉ'nin de bulunduğu çok sayıda medya kuruluşu, cuma günü e-posta yoluyla gönderilen bomba tehdidi üzerine tahliye edildi.

RTÉ'nin aktardığına göre, cuma sabahı RTÉ ve İrlanda ile İngiltere'deki çok sayıda medya kuruluşuna tehdit içerikli e-postalar gönderilmesinin ardından alarma geçildi.

RTÉ'NİN DUBLİN'DEKİ MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbarın ardından RTÉ'nin Dublin'deki Donnybrook kampüsünde görev yapan sunucular ve diğer personel binadan tahliye edildi. İrlanda polisi de olay yerine sevk edilerek güvenlik önlemleri aldı.

Polis ekipleri, bomba arama köpeklerinin de desteğiyle binalarda detaylı arama gerçekleştirdi.

RTÉ YAYIN AKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Bomba tehdidi nedeniyle RTÉ, tedbir amaçlı olarak önceden kaydedilmiş programları yayınlamaya başladı.

Kurumun Radio 1 kanalındaki Today programı ise yayın aracından canlı olarak dinleyicilerle buluşmayı sürdürdü.

RTÉ tarafından yapılan açıklamada, çalışanların ve kurum personelinin güvenliğinin en büyük öncelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca polisle yapılacak değerlendirmelerin ardından normal yayın akışına mümkün olan en kısa sürede dönüleceği bildirildi.