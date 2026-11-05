Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte
Avrupa hava sahasında ardı ardına gelen bomba ihbarları güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İtalya, Fransa, Belçika, Çekya, Avusturya, Polonya ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yapmak ya da savaş uçakları eşliğinde yönlendirilmek zorunda kaldı. İstihbarat ve havacılık birimleri, peş peşe gelen ihbarların koordineli bir "hibrit saldırı" veya provokasyon olup olmadığını incelemeye aldı.
Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yaptı.
Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçak, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdi.
Belçika federal polisi, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
PRAG'A GİDEN 4 UÇAĞA YÖNELİK BOMBA TEHDİDİ
Çekya polisi, başkent Prag'a giden 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde tehdit olduğunu açıkladı.
Polis, ihbarların inandırıcılığının düşük değerlendirildiğini, buna rağmen durumun hafife alınmadığını ve havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığını bildirdi.
ROMA'DA SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ
Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yapmak zorunda kaldı. 6 kişilik mürettebatın ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu belirtildi.
Finlandiya'nın Finnair hava yolu şirketinin Helsinki-Roma seferini yapan uçağı da bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.