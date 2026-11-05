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Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte

Avrupa hava sahasında ardı ardına gelen bomba ihbarları güvenlik güçlerini alarma geçirdi. İtalya, Fransa, Belçika, Çekya, Avusturya, Polonya ve Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yapmak ya da savaş uçakları eşliğinde yönlendirilmek zorunda kaldı. İstihbarat ve havacılık birimleri, peş peşe gelen ihbarların koordineli bir "hibrit saldırı" veya provokasyon olup olmadığını incelemeye aldı.

Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle 10'dan fazla yolcu uçağı acil iniş yaptı.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden uçak, bomba ihbarı üzerine Brüksel Havalimanı'na güvenli iniş gerçekleştirdi.

Belçika federal polisi, incelemeler sonucunda herhangi bir ilave güvenlik önlemine gerek görülmediğini, olayın Avrupa'da son günlerde bazı uçaklar hakkında alınan bomba ihbarlarıyla bağlantılı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte - 1

PRAG'A GİDEN 4 UÇAĞA YÖNELİK BOMBA TEHDİDİ

Çekya polisi, başkent Prag'a giden 4 uçağa patlayıcı yerleştirildiği yönünde tehdit olduğunu açıkladı.

Polis, ihbarların inandırıcılığının düşük değerlendirildiğini, buna rağmen durumun hafife alınmadığını ve havalimanı yetkilileriyle uçakların inişi için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte - 2

ROMA'DA SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

Aer Lingus hava yolu şirketinin Dublin-Roma seferini yapan uçağı bomba ihbarı sebebiyle Fransa'daki Evreux Fauville Hava Üssü'ne acil iniş yapmak zorunda kaldı. 6 kişilik mürettebatın ve 151 yolcunun bulunduğu uçağın güvenli şekilde üsse iniş yaptığı ve durumun inceleme altında olduğu belirtildi.

Finlandiya'nın Finnair hava yolu şirketinin Helsinki-Roma seferini yapan uçağı da bomba tehdidi olduğuna dair isimsiz ihbarların ardından İtalya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının eşliğinde Roma Fiumicino Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte - 3

SALZBURG'DAKİ HAVALİMANINDA GENİŞ ÇAPLI POLİS OPERASYONU

Avusturya'nın Salzburg kentindeki havalimanında alınan ihbar nedeniyle geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı. Polis ekipleri, havalimanının araç ve bina girişlerindeki güvenlik kontrollerini sıkılaştırdı.

Polis sözcüsü, tehdidin rutin güvenlik prosedürleri kapsamında incelendiğini belirtirken havalimanı binası şu ana kadar tahliye edilmedi ve uçuşlarda aksama yaşanmadı.

Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte - 4

Polonya'nın ulusal hava yolu şirketi LOT'un başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı'ndan Paris'e gerçekleştirdiği seferde kullanılan uçakla ilgili ihbar üzerine güvenlik prosedürleri uygulandı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak ve bagajlar ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edilirken herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Havada bomba paniği! Savaş uçakları havalandı: Dublin'den Helsinki'ye birçok rota hedefte - 5

Londra-Sofya seferini gerçekleştiren ve 184 yolcu taşıyan uçak, öğle saatlerinde Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına iniş yaptı. Kopenhag ve Madrid'den gelen diğer iki uçağın ise başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.

#Belçika #İtalya #Fransa #Avrupa
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