Polis sözcüsü, tehdidin rutin güvenlik prosedürleri kapsamında incelendiğini belirtirken havalimanı binası şu ana kadar tahliye edilmedi ve uçuşlarda aksama yaşanmadı.

Güvenlik prosedürleri kapsamında uçak ve bagajlar ilgili birimler tarafından ayrıntılı şekilde kontrol edilirken herhangi bir tehlikeli maddeye rastlanmadı.

Londra-Sofya seferini gerçekleştiren ve 184 yolcu taşıyan uçak, öğle saatlerinde Filibe (Plovdiv) yakınlarındaki havalimanına iniş yaptı. Kopenhag ve Madrid'den gelen diğer iki uçağın ise başkent Sofya'daki Vasil Levski Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi.

İhbarların hibrit saldırı olup olmadığı ve arkasında kimlerin bulunduğu araştırılıyor.