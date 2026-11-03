ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e yönelik yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımın yıl sonunda sona ereceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuda aylar önce anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, Tel Aviv'in artık ABD'nin mali desteğine ihtiyaç duymadığını savundu. Trump, yardımların sona ereceğini belirtirken İsrail'in ihtiyaç duyması halinde Washington'ın desteğinin devam edebileceğini de söyledi.

Fox News'in Fox and Friends programına konuşan Trump, ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımın sona erdirilmesi konusunda Netanyahu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Trump, "İsrail'e ödeme konusuna gelince, Bibi Netanyahu ile yılda 4 milyar dolar verdiğimiz bir anlaşmamız vardı. Aylar önce bunu durdurmak üzere anlaştık. Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, böylece 2026 yılının sona ermesiyle İsrail'e yönelik mevcut yıllık askeri yardım ödemelerinin durdurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump (sağda) ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 29 Aralık 2025'te Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapmak üzere salona gelirken tokalaşıyor. (Foto: AFP) "İSRAİL'İN ARTIK BU YARDIMA İHTİYACI YOK" Trump, İsrail'in ABD'nin mali desteğine artık ihtiyaç duymadığını savundu. ABD Başkanı, bazı Demokratların ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e sağlanan askeri yardımı Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerinde gündeme getirdiğini belirtti. Trump, mevcut yardımların sona ereceğini açıklarken İsrail'in ihtiyaç duyması halinde Washington'ın desteğini sürdürebileceğini de ifade etti.