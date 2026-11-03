Trump, İsrail'e yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımı yıl sonunda durduracaklarını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e yönelik yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımın yıl sonunda sona ereceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuda aylar önce anlaşmaya vardıklarını belirten Trump, Tel Aviv'in artık ABD'nin mali desteğine ihtiyaç duymadığını savundu. Trump, yardımların sona ereceğini belirtirken İsrail'in ihtiyaç duyması halinde Washington'ın desteğinin devam edebileceğini de söyledi.
Fox News'in Fox and Friends programına konuşan Trump, ABD'nin İsrail'e sağladığı yıllık 4 milyar dolarlık askeri yardımın sona erdirilmesi konusunda Netanyahu ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Trump, "İsrail'e ödeme konusuna gelince, Bibi Netanyahu ile yılda 4 milyar dolar verdiğimiz bir anlaşmamız vardı. Aylar önce bunu durdurmak üzere anlaştık. Bu yılın sonuna kadar İsrail'e ödeme yapmayacağımız konusunda zaten mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, böylece 2026 yılının sona ermesiyle İsrail'e yönelik mevcut yıllık askeri yardım ödemelerinin durdurulacağını açıkladı.
"İSRAİL'İN ARTIK BU YARDIMA İHTİYACI YOK"
Trump, İsrail'in ABD'nin mali desteğine artık ihtiyaç duymadığını savundu.
ABD Başkanı, bazı Demokratların ve sol görüşlü siyasetçilerin İsrail'e sağlanan askeri yardımı Cumhuriyetçilere yönelik eleştirilerinde gündeme getirdiğini belirtti.
Trump, mevcut yardımların sona ereceğini açıklarken İsrail'in ihtiyaç duyması halinde Washington'ın desteğini sürdürebileceğini de ifade etti.
"İHTİYAÇ DUYARLARSA YARDIM ETMEYE DEVAM EDERİZ"
İsrail'e yönelik desteğin tamamen sona erip ermeyeceğine ilişkin sorulara da yanıt veren Trump, kapıyı açık bıraktı.
ABD Başkanı, "Eğer gerçekten ihtiyaçları olsaydı, devam etmesini söylerdim. İhtiyaç duyarlarsa İsrail'e yardım edeceğiz" dedi.
Trump ayrıca İsrail'in istediği silahları satın alma imkânına sahip olacağını belirterek, "İstedikleri silahları satın alma seçeneğine sahip olacaklar" ifadesini kullandı.
Böylece Trump, yıllık doğrudan askeri yardım ödemelerinin sona ereceğini açıklarken İsrail'in Amerikan silahlarına erişiminin devam edebileceği mesajını verdi.
Trump, İran konusunda ara seçimlerin ardından nasıl bir aksiyon alınacağına dair soruya, "Amacım çok sayıda insanı öldürmek değil ama mecbur kalırsak bunu yapmak zorunda kalacağız. Ancak amacım bu değil." yanıtını verdi.