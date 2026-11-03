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İran'dan Trump'a sert mesaj! Tahran'daki meydana "Trump'ı öldüreceğiz" afişi asıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İran'dan Trump'a sert mesaj! Tahran'daki meydana "Trump'ı öldüreceğiz" afişi asıldı

İran'ın başkenti Tahran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın parmaklıklar ardında resmedildiği ve üzerinde "Trump'ı öldüreceğiz" yazılı bir afiş asıldı.

Tahran'ın önemli noktalarından İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, ABD Başkanı Trump temsili olarak parmaklıklar ardında resmedilirken, afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı yazıldı.

Meydandaki başka bir alanda ise ABD Başkanı Trump, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bitkin ve kıyafetleri parçalanmış halde tasvir edildiği resim sergilendi.

Resimde, yanmış ve yırtılmış ABD ile İsrail bayrakları da yer aldı.

İranlılar, 3 Kasım 2026'da Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda ABD ve İsrail karşıtı bir billboardun önünde duruyor. (Foto: AFP)İranlılar, 3 Kasım 2026'da Tahran'daki Enghelab Meydanı'nda ABD ve İsrail karşıtı bir billboardun önünde duruyor. (Foto: AFP)

Meydanda toplanan yaklaşık 500 kişi ise küçük çaplı protesto düzenledi.

İran ve Hizbullah bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Bazı göstericiler, Trump'ın resminin bulunduğu dövizleri ayaklarının altına alarak çiğnedi.

Gösteriye katılan bazı kişilerin ise kefen giydikleri görüldü.

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#Donald Trump #İran
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