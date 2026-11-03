Tahran'ın önemli noktalarından İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, ABD Başkanı Trump temsili olarak parmaklıklar ardında resmedilirken, afişin üzerine İngilizce ve Farsça "Trump'ı öldüreceğiz" mesajı yazıldı.



Meydandaki başka bir alanda ise ABD Başkanı Trump, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bitkin ve kıyafetleri parçalanmış halde tasvir edildiği resim sergilendi.



Resimde, yanmış ve yırtılmış ABD ile İsrail bayrakları da yer aldı.