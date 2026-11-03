İsrail'de bir araya gelen muhalefet liderlerinin toplantısından ilk olarak Meclis Başkanını değiştirme ve Yashar Partisi Gadi Eisenkot'u hükümet kurma konusunda destekleme kararı çıktı.

Birlikte Listesi liderlerinden eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kaybedecek vakitleri olmadığını ve acil harekete geçmeleri gerektiğini kaydetti.



Bennett, "Mümkün olan en kısa sürede Meclis Başkanlığını ele geçirmeli ve hükümet kurma yetkisini almalıyız." ifadesini kullandı.



"Ulusal yenilenme odaklı bir Siyonist hükümet kurma" vurgusu yapan Bennett, Birlikte Listesi'nin tamamının Eisenkot'un bir an önce hükümet kurmasına yardımcı olmak için tüm gücüyle seferber olacağını aktardı.



MUHALEFET LİDERLERİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK



İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Yashar Partisi lideri Eisenkot, eski başbakanlar Bennett ile Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman ve Demokratlar Partisi lideri Yair Golan arasındaki görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğünü aktardı.



Haberde, tüm partilerin Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmelerinde hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a verilmesini önereceği belirtilirken buna karşın bir sonraki hükümetin niteliği konusunda keskin bir anlaşmazlık olduğu ileri sürüldü.



Anlaşmazlıklardan birinin kimin Meclis Başkanı olacağı konusunda ortaya çıktığı belirtilen haberde, muhalefet liderlerinin hafta başında, İsrail Meclisindeki yemin töreninden önce isim konusunu netleştirecekleri iddia edildi.



Haberde, diğer önemli anlaşmazlığın ise İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğinin alınıp alınmayacağı konusu olduğuna işaret edildi.



İSRAİL'DE SANDIKTAN KOALİSYON BELİRSİZLİĞİ ÇIKMIŞTI



İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.



Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 sayısına ulaşamamıştı.



İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.



Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'a kadar açıklanması ve ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un liderlerle hükümet kurma yetkisini kime vereceği kararını almak için istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.