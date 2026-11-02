Tucker Carlson'dan İran iddiası! Trump'ın nükleer saldırı kararı için 7 Kasım'ı işaret etti
ABD'de ara seçimler öncesinde İran gerilimi tırmanırken Tucker Carlson'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir iddia geldi. Carlson, Netanyahu'nun Trump'a baskı yaptığını ve ABD'nin İran'daki Kazma Dağı nükleer tesisine günler içinde nükleer saldırı düzenleyebileceğini öne sürdü. Vance ve Witkoff'un ise Washington yönetimini diplomasiye yönlendirmeye çalıştığını iddia etti.
ABD'li siyasi yorumcu ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi tırmandıracak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik nükleer saldırı kararı vermesinin an meselesi olabileceğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Katil Netanyahu'nun Trump'a baskı yaptığını savunan Carlson, saldırının hedefinde İran'ın yer altındaki nükleer tesislerinden biri olarak gösterilen Kazma Dağı'ın bulunduğunu iddia etti. Beyaz Saray'da ise Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un diplomatik çözümden yana olduğu öne sürüldü.
ABD'li yorumcu Tucker Carlson, pazar günü X hesabından yaptığı uzun paylaşımda, Trump yönetiminin İran'a yönelik nükleer saldırı düzenleyebileceğini iddia etti. Carlson'ın açıklamaları, ABD'de ara seçimler öncesinde Washington ile Tel Aviv arasındaki İran politikasına ilişkin görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.
KATİL NETANYAHU'NUN HEDEFİNDE KAZMA DAĞI MI VAR?
Carlson, İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Trump'a İran'a saldırı düzenlemesi için her gün baskı yaptığını ileri sürdü. İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığına inandığı belirtilen Kazma Dağı bölgesinin olası hedef olduğunu savundu.
Carlson'a göre, söz konusu bölgede yer alan yer altı tünelleri yaklaşık 300 fit (91 metre) kalınlığında sağlam granitle korunuyor. ABD'nin konvansiyonel silahlarla bu yapıyı etkisiz hale getiremeyeceğini öne süren Carlson, nükleer saldırının geriye kalan tek askeri seçenek olabileceğini iddia etti.
Carlson, ismini açıklamadığı bir kaynağın Katil Netanyahu'nun Trump'ı her gün aradığını söylediğini aktardı.
Katil Netanyahu'NUN SİYASİ GELECEĞİ İÇİN İRAN SAVAŞI İDDİASI
Carlson, Katil Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon için ısrar etmesinin arkasında kendi siyasi geleceğinin bulunduğunu öne sürdü.
İsrail Başbakanı'nın Knesset'te 61 sandalyelik çoğunluğu güvence altına almak için Trump'ın müdahalesine ihtiyaç duyduğunu iddia eden Carlson, aksi durumda Katil Netanyahu'nun iktidarını kaybedebileceğini, hakkında soruşturmalar açılabileceğini ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini savundu.
Carlson ayrıca Katil Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper dahil üst düzey yetkililere yeniden kapsamlı askeri operasyon başlatılması için baskı yaptığını ileri sürdü. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile CIA Direktörü John Ratcliffe'in de Katil Netanyahu'nun çizgisini izlediğini iddia etti.
KÖRFEZ ÜLKELERİ YENİ BİR SAVAŞTAN ENDİŞELİ
Carlson'ın iddialarına göre, Orta Doğu'daki ABD müttefikleri de İran'la çatışmaların yeniden başlamasından kaygı duyuyor.
Katil Netanyahu'nun 27 Eylül'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice gittiğini ve Abu Dabi yönetimini İran'a yönelik son bir saldırıya destek vermeye ikna etmeye çalıştığını öne süren Carlson, BAE'li yetkililerin bu talebi reddettiğini iddia etti.
Bölgedeki çatışmaların ekonomik sonuçlarına da dikkat çeken Carlson, sekiz aylık savaş sürecinin Körfez ekonomilerini, küresel enerji piyasalarını ve gübre tedarikini ağır biçimde etkilediğini savundu. Ekim ayında Hürmüz Boğazı'nda dünya genelindeki yaklaşık 850 petrol tankerinden 11'inin ağır hasar gördüğünü ileri sürdü.
NÜKLEER SALDIRI 100 MİLYON İNSANIN SU KAYNAĞINI TEHDİT EDEBİLİR
Carlson, Kazma Dağı'a düzenlenecek olası bir nükleer saldırının sonuçlarının İran sınırlarını aşabileceği uyarısında bulundu.
Bölgede meydana gelebilecek bir nükleer patlamanın Körfez'i radyoaktif kirlilikle karşı karşıya bırakabileceğini ve yaklaşık 100 milyon kişinin su kaynaklarını tehdit edebileceğini iddia etti.
ABD'nin nükleer silah kullanmasının küresel ölçekte tehlikeli bir emsal oluşturacağını savunan Carlson, böyle bir adımın Rusya'yı Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanmaya teşvik edebileceğini, Hindistan ile Pakistan arasındaki nükleer gerilimi yeniden alevlendirebileceğini ve Kuzey Kore'nin Seul'e saldırmasına zemin hazırlayabileceğini öne sürdü.
Carlson, paylaşımında, "İlk nükleer saldırının ardından Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz hale gelir. Bu savaş kısa ve nihai olur" ifadelerini kullandı.
ABD yönetiminin şubat ayından bu yana nükleer doktrinini sessizce değiştirdiğini de iddia eden Carlson, bu değişikliklerin taktik nükleer silahların ilk kullanımını kolaylaştırmayı ve daha olası hale getirmeyi amaçladığını savundu.
VANCE VE WITKOFF'TAN TRUMP'A DİPLOMASİ ÇAĞRISI
Carlson, Trump'ın 7 Kasım'a kadar nükleer silah kullanımına izin verip vermeme konusunda karar verebileceğini öne sürdü. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Özel Temsilci Steve Witkoff'un ise Trump'ı Tahran'la diplomatik anlaşma yapmaya ikna etmeye çalıştığını iddia etti.
İran'la müzakerelerin zorlu geçeceğini kabul eden Carlson, İranlı karar alıcılarla görüşen kişilerin, yeni bir çatışmanın hiçbir tarafın çıkarına olmayacağı konusunda ortak bir görüş bulunduğunu aktardığını söyledi.
Carlson, nükleer saldırının sonuçlarının yalnızca İran'la sınırlı kalmayacağını belirterek, milyonlarca insanın hayatını tehdit edebilecek kararların alınmasında uluslararası kamuoyunun devre dışı bırakıldığını savundu.
TRUMP: İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ 10 DAKİKA İÇİNDE VURABİLİRİZ
Carlson'ın iddiaları, Trump'ın cumartesi günü Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere yaptığı açıklamaların ardından geldi.
İran'ın geriye kalan bir veya iki nükleer tesisinin hâlâ potansiyel hedef olduğunu söyleyen Trump, bu tesislerin 10 dakika içinde vurulabileceğini belirtti. ABD Başkanı, özellikle Kazma Dağı bölgesinin adını vererek buraya yönelik askeri planları bulunduğunu söyledi.
Trump, "Kazma Dağı'a bakabilirsiniz, orayı halletmek gerekiyor. Bunların hepsini çok hızlı yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
Ancak Trump, söz konusu açıklamalarında nükleer silah kullanımına izin verdiğini söylemedi. ABD Başkanı, 16 Ekim'de Newsmax'e verdiği röportajda da İran'a karşı nükleer silah kullanmayı açıkça reddetmişti.
TRUMP VE Katil Netanyahu ARASINDA İRAN KRİZİ: SALDIRI MI, MÜZAKERE Mİ?
Axios'un İsrailli ve ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump ile Katil Netanyahu, cumartesi günü İran konusunda gergin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haberde, Katil Netanyahu'nun ABD'deki salı günü yapılacak ara seçimlerin hemen ardından İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılmasını istediği, Trump'ın ise diplomatik müzakerelere fırsat verilmesinden yana olduğu belirtildi.
Beyaz Saray'dan bir yetkili, hassas askeri planlar hakkında yorum yapmayacaklarını belirterek Trump'ın İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla tüm seçenekleri masada tuttuğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıların yeniden başlatılması konusunda henüz nihai bir karar alınmadığını açıkladı.
Tahran yönetimi ise Kazma Dağı kompleksinde herhangi bir nükleer faaliyet yürütüldüğü iddiasını reddediyor. İran'ın dini lideri de Washington ve Tel Aviv'i yeni saldırılara karşı uyarmıştı.