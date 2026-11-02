ABD'li siyasi yorumcu ve eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, Washington ile Tahran arasındaki gerilimi tırmandıracak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik nükleer saldırı kararı vermesinin an meselesi olabileceğini öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Katil Netanyahu'nun Trump'a baskı yaptığını savunan Carlson, saldırının hedefinde İran'ın yer altındaki nükleer tesislerinden biri olarak gösterilen Kazma Dağı'ın bulunduğunu iddia etti. Beyaz Saray'da ise Başkan Yardımcısı JD Vance ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un diplomatik çözümden yana olduğu öne sürüldü.

ABD'li yorumcu Tucker Carlson, pazar günü X hesabından yaptığı uzun paylaşımda, Trump yönetiminin İran'a yönelik nükleer saldırı düzenleyebileceğini iddia etti. Carlson'ın açıklamaları, ABD'de ara seçimler öncesinde Washington ile Tel Aviv arasındaki İran politikasına ilişkin görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.

KATİL NETANYAHU'NUN HEDEFİNDE KAZMA DAĞI MI VAR?

Carlson, İsrail Başbakanı Katil Netanyahu'nun Trump'a İran'a saldırı düzenlemesi için her gün baskı yaptığını ileri sürdü. İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine yeniden başladığına inandığı belirtilen Kazma Dağı bölgesinin olası hedef olduğunu savundu.

Carlson'a göre, söz konusu bölgede yer alan yer altı tünelleri yaklaşık 300 fit (91 metre) kalınlığında sağlam granitle korunuyor. ABD'nin konvansiyonel silahlarla bu yapıyı etkisiz hale getiremeyeceğini öne süren Carlson, nükleer saldırının geriye kalan tek askeri seçenek olabileceğini iddia etti.