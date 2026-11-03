İran'ın gece saatlerinde bölgede ABD ordusuna ait bir uçağı karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığı, buna karşılık ABD'nin Keşm Adası'na "sınırlı" saldırı düzenlediği bildirildi.

ABD basınına konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili, İran'ın bölgede ABD ordusuna ait bir uçağın karadan havaya füzeyle hedef almaya çalıştığını belirtti.



Yetkili buna karşılık ABD'nin, İran'ın Keşm Adası'nda karadan havaya füzenin ateşlendiği rampanın vurduğunu aktardı.



Saldırının "sınırlı boyutta" olduğunu ifade eden yetkili, bunun "savunma amaçlı olduğunu" savundu.



İran, dün akşam saatlerinde ABD'ye ait 3 insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.



Bu açıklamadan kısa süre sonra İran basını, Keşm Adası'nda arka arkaya en az 5 patlama duyulduğunu bildirmiş ancak patlamaların nedenine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

İran makamlarından Keşm'deki patlamalara veya ABD basınındaki saldırı haberlerine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.