Trump'tan İran'a nükleer mesajı: Anlaşma kapısı açık!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini belirterek diplomasi ihtimalinin hala masada olduğunu söyledi.