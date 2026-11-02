Trump'tan İran'a nükleer mesajı: Anlaşma kapısı açık!
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurgulayan Trump, Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini belirterek diplomasi ihtimalinin hala masada olduğunu söyledi.
Trump, "İran nükleere sahip olamayacak, bitmiş durumdalar. İran anlaşma yapmak istiyor, bu gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.
TRUMP-İRAN HATTINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME
Trump'ın açıklamaları, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların yeniden yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Katar ara buluculuğunda yürütülen görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamazken, İran tarafı ABD'nin adım atmasını beklediğini duyurdu.
Bölgede askeri seçeneğin hala gündemde olduğu bir süreçte Trump'ın anlaşma ihtimaline kapıyı açık bırakması, ABD'nin İran politikasında diplomasi ve askeri baskının birlikte sürdürüldüğünü gösteriyor.