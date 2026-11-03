Reuters'ın aktardığı değerlendirmeye göre, yapay zekâ sohbet robotlarının haber sitelerinden içerik alarak bunları kullanıcıların sorularına yanıt oluşturmak için yeniden kullanması, basın yayıncılarının haklarına müdahale oluşturabilir. Szpunar, gazetecilik ürünlerinin korunması gerektiğine dikkat çekerken, yapay zekâ modellerinin eğitimi konusunda ise farklı bir hukuki değerlendirme yaptı.

Yapay zekâ güvenliğiyle ilgili olayları gösteren bir tabela, 5 Ekim 2026'da New York Belediye Binası'nda düzenlenen yapay zekânın riskleri ve düzenlenmesine ilişkin Belediye Meclisi Komitesi oturumunda görülüyor. (Foto: AFP)

Avrupa'nın en yüksek mahkemesi olan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda görülen davaya ilişkin görüşünü açıklayan Başsavcı Szpunar, yapay zekâ sohbet robotlarının haber yayınlarını kullanma biçimine dikkat çekti.

Szpunar, büyük dil modelleriyle çalışan bir sohbet robotunun haber yayıncısının internet sitesinden bir içeriği alması, yanıt oluşturmak amacıyla yeniden kullanması ve bu yanıtı kullanıcıya sunmasının belirli koşullarda yayıncıların haklarını ihlal edebileceğini belirtti.

Başsavcı, bu tür kullanımların telif hakkı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"HABERLERDEKİ OLGULAR DEĞİL, ÖZGÜN İFADE BİÇİMİ KORUNUYOR"

Szpunar, telif hakkı korumasının kapsamına ilişkin de önemli bir ayrım yaptı.

Haberlerde aktarılan salt olguların telif hakkı kapsamında korunmadığını belirten Başsavcı, korumanın haberlerin özgün anlatım ve ifade biçimini kapsadığını kaydetti.

Bu değerlendirmeye göre, bir olayın veya bilginin kendisi üzerinde telif hakkı bulunmasa da gazetecilerin bu bilgiyi işleyerek oluşturduğu özgün haber metinleri hukuki korumadan yararlanabiliyor.