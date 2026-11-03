Google Gemini için emsal niteliğinde görüş! Yapay zekânın haber içeriklerini kullanmasına telif engeli gelebilir
Avrupa Birliği Adalet Divanı Başsavcısı, yapay zekâ sohbet robotlarının internet ortamındaki haber içeriklerini gerçek zamanlı olarak alıp yeniden kullanmasının, belirli koşullarda basın kuruluşlarının haklarını ihlal edebileceği görüşünü bildirdi. Görüş, haber kuruluşlarının telif haklarının ve dijital emeklerinin korunması açısından önemli bir hukuki gelişme olarak değerlendiriliyor. Yapay zekâ şirketlerinin gazetecilik ürünlerinden yararlanırken yayıncıların haklarını gözetmesi gerektiğine ilişkin tartışmada yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.
Avrupa Birliği Adalet Divanı Başsavcısı Maciej Szpunar, Google'ın yapay zekâ sohbet robotu Gemini'nin haber içeriklerini kullanmasının belirli koşullarda telif haklarını ihlal edebileceği görüşünü bildirdi.
Reuters'ın aktardığı değerlendirmeye göre, yapay zekâ sohbet robotlarının haber sitelerinden içerik alarak bunları kullanıcıların sorularına yanıt oluşturmak için yeniden kullanması, basın yayıncılarının haklarına müdahale oluşturabilir. Szpunar, gazetecilik ürünlerinin korunması gerektiğine dikkat çekerken, yapay zekâ modellerinin eğitimi konusunda ise farklı bir hukuki değerlendirme yaptı.
Avrupa'nın en yüksek mahkemesi olan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda görülen davaya ilişkin görüşünü açıklayan Başsavcı Szpunar, yapay zekâ sohbet robotlarının haber yayınlarını kullanma biçimine dikkat çekti.
Szpunar, büyük dil modelleriyle çalışan bir sohbet robotunun haber yayıncısının internet sitesinden bir içeriği alması, yanıt oluşturmak amacıyla yeniden kullanması ve bu yanıtı kullanıcıya sunmasının belirli koşullarda yayıncıların haklarını ihlal edebileceğini belirtti.
Başsavcı, bu tür kullanımların telif hakkı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"HABERLERDEKİ OLGULAR DEĞİL, ÖZGÜN İFADE BİÇİMİ KORUNUYOR"
Szpunar, telif hakkı korumasının kapsamına ilişkin de önemli bir ayrım yaptı.
Haberlerde aktarılan salt olguların telif hakkı kapsamında korunmadığını belirten Başsavcı, korumanın haberlerin özgün anlatım ve ifade biçimini kapsadığını kaydetti.
Bu değerlendirmeye göre, bir olayın veya bilginin kendisi üzerinde telif hakkı bulunmasa da gazetecilerin bu bilgiyi işleyerek oluşturduğu özgün haber metinleri hukuki korumadan yararlanabiliyor.
YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRME
Başsavcı Szpunar, haber içeriklerinin yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde kullanılmasını ise sohbet robotlarının kullanıcı yanıtlarında haberleri yeniden sunmasından ayrı değerlendirdi.
Szpunar'a göre, büyük dil modellerinin eğitimi amacıyla telif hakkıyla korunan materyallerin kullanılması, metin ve veri madenciliğine ilişkin istisna kapsamında mevcut mevzuat uyarınca serbestçe gerçekleştirilebiliyor.
Böylece yapay zekâ modellerinin eğitimi ile haber içeriklerinin kullanıcıya sunulan yanıtlarda yeniden kullanılması arasında hukuki açıdan ayrım yapılması gerektiğine işaret edildi.
DAVA MACAR HABER SİTESİ İLE GOOGLE ARASINDA
Başsavcının görüşü, Macaristan merkezli internet yayıncısı Like Company'nin Google'a karşı açtığı davada açıklandı.
Davanın merkezinde, Google'ın Gemini yapay zekâ sohbet robotunun basın yayıncılarına ait içerikleri kullanması ve bu içeriklerden yararlanarak kullanıcılara yanıt sunması bulunuyor.
Reuters'ın aktardığına göre, Avrupa Birliği Adalet Divanı Başsavcısı tarafından açıklanan görüşler mahkeme açısından bağlayıcı değil. Bununla birlikte başsavcıların hukuki değerlendirmeleri, genellikle mahkemenin nihai kararına yön veren önemli görüşler arasında yer alıyor.